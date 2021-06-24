“Göremez” dedikleri hasta şimdi televizyon izliyor

Düşüp gözünü merdivene çarpınca göz irisi, merceği ve retina dokusu parçalanan ev hanımı Hülya Dikgitmez, Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Safiye Yılmaz"ın gerçekleştirdiği başarılı operasyon ile yeniden görmeye başladı. Marketten dönerken düşüp gözünü merdivene çarpan Dikgitmez'in gözün beyaz kısmı sklera dokusu, göz irisi ve merceği ayrıca retina dokusu parçalandı. Bir hastanede acil ameliyata alınan ve ilk müdahale olarak sklera dokusu dikilerek gözün bütünlüğünü korumaya yönelik ilk ameliyatı yapılmış ancak ameliyattan bir hafta sonraki kontrolde "Bundan sonra göremezsin" denilmişti. Bunun üzerine Özel Ata Sağlık Hastanesi'ne başvuran Hülya Dikgitmez, Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Safiye Yılmaz ve ekibi tarafından gerçekleştirilen başarılı bir operasyon ile yeniden görmeye başladı.

SİHİRLİ PARMAKLAR

Hiç göremeyeceğini düşünen gözünü geri kazanan Hülya Dikgitmez ise, bunun bir mucize olduğunu söyleyerek, Prof. Dr. Safiye Yılmaz'a "sihirli parmaklar" adını taktığını söyledi.