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Haberler Sağlık Meme kanseri hakkında bilinmesi gerekenler

hakkında bilinmesi gerekenler

Meme kanseri hakkında bilinmesi gerekenler

24.6.2021

Ekol Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Levent Yeniay meme kanseri ameliyatları ve meme kanseri cerrahisi hakkında merak edilen konularla ilgili çeşitli bilgiler verdi.

Meme kanseri cerrahisinin aşamalı ve çok seçenekli bir tedavi olduğunu belirten Yeniay, "Herkese en iyiyi sunacak tek bir yol yoktur. Bu nedenle sağlık durumunuzu ve kanser tedavinizi öncelik olacak şekilde istek, korku ve beklentilerinizi hekiminizle paylaşmalısınız" dedi.

AMELİYAT YÖNTEMLERİ
Meme kanseri olan hastaların, tedavilerinin önemli bir parçasının uygulanan ameliyatlar olduğunu belirten Doç. Dr. Yeniay "Örneğin, kanserli dokudan örnek alınması (biyopsi), meme koruyucu cerrahi, memenin tümünün alınması (mastektomi), lenf bezlerine yönelik ameliyatlar ve kanser uzaklaştırıldıktan sonra memenin şeklini eski haline getirmek (meme rekonstrüksiyonu) en sık uyguladığımız ameliyatlardır. Bunların dışında ilerlemiş kansere bağlı şikayetleri (ağrı, kanama, kötü kokulu akıntı, bası vb.) hafifletmek gibi amaçlarla da ameliyatlar yapabiliyoruz. Bu alternatifler arasından hangisinin uygulanması gerektiğine hastamızın ve meme kanserinin özelliklerine bakarak karar vermekteyiz. Temel amacımız en az müdahale ile en iyi kanser tedavisinin uygulanmasıdır" diye konuştu.

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