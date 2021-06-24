Omurga ve fıtık tedavilerinde lazer ve radyofrekans dönemi

EKOL Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Rauf Nasirov radyofrekans ile faset blokajı veya intra diskal girişimlerle IDET denilen, disk içi lazer veya radyofrekans uygulamalarının günümüzde oldukça önem kazanan girişimler olduğunu belirterek tedaviler hakkında bilgiler verdi.

GÖRÜLME SIKLIĞI ARTIYOR

MODERN çağın sık görülen hastalıkları olan, omurga darlıklarına bel ve boyun fıtıklarına bağlı sinir sıkışmaları oldukça yoğun bir hasta grubunu oluşturduğunu belirten Opr. Dr. Nasirov, "Bu tür hastaların büyük çoğunluğu ilaç tedavisi, fizik tedavi veya alternatif tıp denilen tedavi yollarına başvurmaktadır. Ancak çoğunlukla sonucunda cerrahi girişimlere gereksinim duyulmaktadır. Her cerrahi girişim mutlak gereklilik halinde, alternatifsiz olabilir. Ancak her cerrahi girişimde mutlaka bir risk vardır. Günümüz insanı bu nedenle ameliyat dışı tedavilerin arayışı içindedir. Son zamanlarda Beyin ve Sinir Cerrahlarının konu üzerinde yoğunlaşması nedeniyle, ameliyat dışı işlemler daha etkili hale gelmiştir. Burada amaç ameliyat dışı tedavilerde en etkin yöntemi hastaya sunmaktır" ifadelerini kullandı.

FASET BLOKAJI TEDAVİSİ

Radyofrekansla Faset Blokajı tedavisinin daha çok omurga kanalının daralmasına sebep olan, ileri kireçlenme ve yırtılmamış fıtıklardan oluşan şiddetli bel, kalça ağrılarında yürüme, oturma ve ayakta durma zorluklarında oldukça etkili olduğunu belirten Opr. Dr. Rauf Nasirov, "Kronik şikayetleri olan operasyon gerektirmeyen veya operasyon önerilse de ameliyat olmak istemeyen hastalarda en etkili yöntemdir. İşlem sonrasında 7-10 gün süre içinde hastaların bel ve kalça ağrılarında, yürüme güçlüklerinde ileri düzelme olup, yaşam konforu artmaktadır. Hasta memnuniyeti yüzde 80 oranındadır" dedi.