Sertleşme bozukluğunda tedavi yöntemleri

Sertleşme probleminin ülkemizde 40 yaş üstü erkeklerde görülme sıklığının arttığını belirten Ekol Hastanesi Üroloji Uzmanı Opr. Dr. Osman Gücük, "Hemen hemen her erkek hayatının bir bölümünde bu sorunla karşılaşmaktadır. Sertleşememenin patolojik bir bulgu olabilmesi için sorunun altı ay süreyle devam etmesi ve bu sorunun tek eşli bir yaşamda gözlemleniyor olması gerekmektedir. Sertleşme sorunu hayatı tehdit eden bir bozukluk değildir, ancak sizin ya da partnerinizin hayat kalitesini olumsuz etkileyebilir" dedi.

ŞOK DALGA TEDAVİSİ

Sertleşme sorununun başlıca nedenlerinin şeker hastalığı, hipertansiyon, obezite, kalp ve damar hastalıkları, kronik böbrek yetmezliği, kronik karaciğer yetmezliği, yüksek kolesterol ve kan yağları, sigara, tiroit, nörolojik hastalıklar, testosteron seviyesinin düşüklüğü, prostat ameliyatı gibi cerrahi girişimler, ilaçlar arasında da en sık antidepresanlar, antihipertansifler, kardiyak ilaçlar sayılabildiğini söyleyen Prof. Dr. Gücük, sertleşme bozukluğunda ağızdan alınan ilaçlarla, vakum cihazı, PRP (P-SHOT), kişinin kendine uyguladığı iğne (enjeksiyon) tedavisi, şok dalga tedavisi (ESWT) ve halk arasında mutluluk çubuğu olarak bilinen penil protez uygulaması gibi tedavi yöntemleri olduğunu belirtti.