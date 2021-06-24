Sıcak havalarda kalp sağlığına dikkat

ÖZEL İzmir Gazi Hastanesi'nden Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Alkan Arpaçay, kalp hastalıklarının tüm dünyadaki ölüm sebepleri arasında ilk sıralarda yer aldığını belirterek, " Kalp damar hastalıklarının olumsuz sonuçlarından kurtulup, hayat kalitesini yükseltmenin yolu yaşam tarzı değişikliklerinden ve sıcak soğuk hava değişimi gibi olumsuz iklim koşullarına uygun hareket etmekten geçiyor. Sağlıklı kişilerin bile etkilenebildiği mevsim geçişlerinde özellikle kalp ve damar hastalığı olanların, çok dikkatli olmaları gerekmektedir." dedi.

SIVI VE TUZ KAYBI

Bazı durumlarda can kaybına dahi neden olabilen sıcak havalarda çok dikkatli olunması gerektiğini belirten Opr. Dr. Arpaçay, " 65 yaş üzeri kişilerde hava sıcaklığının 20 derece üzerine çıktığı her 1 derece artış için ölüm oranında yüzde 2 artışa neden olmaktadır. Özellikle hava sıcaklığının 30 dereceyi aşmasıyla birlikte 50-64 yaş arası kişilerin hastaneye yatma oranı yükselmektedir. Sıcaklığının 30 derecenin üzerine çık-tığı günler-de, eğer bir de eşlik eden kalp hastalı-ğı riski bulunan insanlar varsa (Hipertansiyon, diyabet, koro-ner kalp hastalığı, kalp kapak hastalığı, kalp yetmezliği vb.), bu gruba girenlerin daha dik-katli olmaları gerekmekte-dir" dedi. Opr. Dr. Arpaçay, " Sıvı ve tuz kaybı sonucun-da kanın akışkanlığında azal-ma meydana gelmekte, ayrı-ca böbreklerin suyu tutmak için devreye girmesi sonu-cu damarları büzüştürücü etki meydana gelip suyu tutarak kan basıncını daha da arttır-ması kalbin üzerine fazla-dan bir yük bindirmekte ve böbrek fonksiyonunu da bozmaktadır. Ayrı-ca kalp yetmezliği has-talarında görülen sıca-ğa adaptasyon zorluğu ve bunun sonucunda hayati organ-lara kan akı-mında azal-ma hayatı tehdit edici durumla-rı ( kalp krizi, ritim bozukluğu vb.) ortaya çıkarmaktadır" dedi.