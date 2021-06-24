Tınaztepe Sağlık Grubu’nda çifte kutlama

Tınaztepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde doçentlikten profesörlüğe atanan öğretim üyeleri için Tınaztepe Galen Hastanesi'nde kokteyl düzenlendi. Öte yandan Tınaztepe Sağlık Grubu bünyesinde düzenlenen " Hastanemizin Gizli Kahramanları" fotoğraf yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi. Öğretim üyelerine hitaben bir konuşma yapan Rektör Prof. Dr. Mustafa Güvençer, " Tüm öğretim üyelerimize bu zamana kadar üniversitemize, sağlık grubumuza ve bilime yaptıkları katkılardan dolayı teşekkür ediyorum. Umarım birlikte çok daha iyi çalışmalar yapar, üniversitemizin akademik başarısını her geçen gün daha da yukarıya taşırız" dedi. Doçentlikten Profesörlüğe atanan öğretim üyeleri Akif Serhat Gür, Erdal Aktan, Hacı İbrahim Petekkaya, Tayfun Altınok, İnanç Karapolat, Cem Çekiç, Tarık Yonguç, Kaan Katırcıoğlu ve Ahmet Ozan Kınay'a Rektör Prof. Dr. Mustafa Güvençer, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Esra Özer ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Prof. Dr. Fisun Şenuzun Aykar tarafından çiçek takdim edildi. Yarışmada ise Hemşire Burçin Çetinbaş birinci, Mine Peçenek ikinci, Yönetici Sekreteri Alev Sarıhan ise üçüncü oldu.