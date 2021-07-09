Kaşkaloğlu Göz Hastanesi 21 yaşında

İzmir'in ilk özel göz hastanesi unvanını taşıyan ve sektörde 21 yılı geride bırakan Kaşkaloğlu Göz Hastanesi, 2000 yılından bu yana binlerce insanı sağlığına kavuşturdu. Kurucu Prof. Dr. Mahmut Kaşkaloğlu, hem ülkemizde hem de yurtdışında güven ve kaliteyle anılan bir marka olduklarını dile getirdi.

Bu başarıda emeği geçen tüm hekimlere ve ekip arkadaşlarına teşekkür eden Prof. Dr. Kaşkaloğlu, "2000 yılında hastaneyi eşim Op. Dr. Selma Kaşkaloğlu ile birlikte açtığım zaman bölgenin ilk ve tek göz hastanesiydik. O günkü hizmet kalitesi anlayışımızı geliştirerek hastalarımız için her zaman üstün standartlarda tedavi sunmayı hedefledik. Kaliteli olmak kadar onu korumak ve sürdürmek de çok önemlidir. Bu nedenle en iyi olma hedefiyle yola çıktık. Bunda da başarılı olduğumuzu düşünüyorum" dedi.

DENEYİM VE TEKNOLOJİ

GELİŞEN teknik cihazlar kadar onu kullanan doktorların da deneyiminin belirleyici olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Kaşkaloğlu, uzmanlaşmanın ve hekim kalitesinin hasta konforunu ve tedavi başarısını artırdığını vurguladı. Teknoloji ve insan kaynağına sürekli yatırım yaptıklarını kaydeden Prof. Dr. Mahmut Kaşkaloğlu, "Bu konuda hastanemiz bünyesindeki hekimlerimiz gerekli tüm eğitimleri sürekli alıyorlar, ayrıca uluslararası kongrelerde sunumlar yapıyor ve meslektaşlarına eğitim veriyorlar" ifadesini kullandı.