Altın iğne ile gençleşin

Ekol Balçova Tıp Merkezi'nden Dermatoloji Uzmanı Dr. Erol Uzunali teknolojinin gelişmesiyle birlikte günümüzde cilt kusurlarının giderilmesi için uygulanan birçok iyileştirici ve onarıcı tedavi yöntemi bulunduğunu belirtti. Uzm. Dr. Erol Uzunali, "Bu uygulamalardan biri de altın iğne uygulamasıdır. Gözeneklerin giderilmesinden, kırışıklıkların önlenmesine kadar birçok cilt kusuru için uygulanabilen altın iğne uygulaması, yeni bir uygulama olmasına rağmen kullanımı giderek artmaktadır. Altın iğne, kırışıklıkları giderme amacıyla yapılabileceği gibi gözenek tedavisi ve sivilce gibi cilt kusurlarını gidermede de oldukça etkilidir. Bu nedenle altın iğne tedavisi, her yaştan kadın tarafından tercih edilmekte ve kısa sürede etkin sonuçlar alınmaktadır" diye konuştu.

KOLAJEN ARTIYOR

Altın iğne uygulaması hakkında bilgiler veren Uzm. Dr. Uzunali, "Bu uygulama franksiyonel radyofrekans tedavisi olarak da bilinir. Kırışıklık, gözenek, sivilce ve akne lekelerinin giderilmesi gibi birçok onarıcı işlemi bir arada yapan altın iğne uygulaması aynı zamanda cildin kolajen miktarının artmasına ve canlı bir görünüm kazanmasına da yardımcı olur. İnce, küçük altın iğnelerle yapılan uygulama aynı zamanda cildin gençleşmesini ve kırışıklıkların giderilmesini de sağlar" dedi.

Altın iğne tedavisinin etkili sonuçlarını yüz derisinde gösterdiğini söyleyen Dr. Uzunali, "Altın iğne tüm vücuda uygulanabilir. Hızlı kilo alıp verme, ağır spor yapma gibi cildi esneten durumlar çatlak oluşumuna neden olabilir. Altın iğne uygulaması vücuttaki sarkma ve çatlaklara etkin sonuçlar verir. Yara izleri ve çizikler de altın iğne uygulaması ile önlenebilen cilt kusurlarıdır. Altın iğne tedavisi radyofrekans cihazı ile yapılır. Bu nedenle uygulamanın diğer adı fransksiyonel radyofrekans olarak bilinir" diye konuştu.

UYGULAMA ALANLARI

ALTIN iğnenin uygulama alanları hakkında bilgiler veren Uzm. Dr. Erol Uzunali, "Altın iğne tedavisi, cildi onaran ve yenileyen bir işlemdir. Uygulamayla cildin gençleştirilmesi, sivilce ve akne izlerinin giderilmesi, cildin yenilenmesi, gözeneklerin sıkılaştırılması, çatlakların tedavisi ve sarkmaların engellenmesi mümkündür" dedi.