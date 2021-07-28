Aşı olun yoksa bir nesil yok olabilir

140 ülkede 2 milyardan fazla çocuğa hizmet veren Uluslararası Pediyatri Kurumu Başkanı Prof. Dr. Enver Hasanoğlu birkaç gün önce üstüne basa basa uyardı: "Varyantlar artıyor.

Böyle giderse 4'üncü dalga kapıda. Yüz yüze eğitim sekteye uğrar ve bir nesili kaybedeceğiz." Hasanoğlu hocamızın söylediğine katılmamak elde değil. Böyle giderse sadece bir nesil mi kaybolacak? Bir dönemin esnafı, sanayicisi, sanatçısı, daha da saymakla bitmeyecek kesimler yok olma aşamasında çünkü ne esnafın ne de sanayicinin bir kez daha kapanmaya tahammüllü yok. Peki neden bu duruma geldik, nasıl bu durumdan çıkacağız? Bu illetin, pandeminin tek çözümü başta maske, mesafe, temizlik. Peki uyan var mı?

Son dönemde sokakta ve toplu taşıma araçlarında maskesiz insanlara rastlıyoruz, yine sokakta elinde sigarasını tüttüren kişiler o kadar çok ki. Sanki bu dünyada yaşamıyorlar. Bu devlet her şeye rağmen ücretsiz, kapımıza kadar aşı uygulamasını getirdi.

Neden aşı olunmuyor? Aşı olmayana başta toplu taşıma araçları yasaklanmalı. Devlet dairelerinde ve belediye hizmetlerinden yararlanmamalı, pandemiden dolayı hastalanır ise hastane masraflarını kesinlikle kendisi ödemeli, çünkü sorumsuzların yaydığı hastalığın faturasını artık bizler ödemek istemiyoruz.



ÜÇ BÜYÜK KENT İÇİNDE ÖNCÜ İZMİR

Kovit 19'da son bir ayda illerde pandemide 100 binlerdeki oranı Sağlık Bakanı açıkladı.

Üç büyük ilde İzmir 100 binde 24'lere kadar düştü daha da düşecek. Lakin şu İstanbul'un İzmir sevdasından sayıları aşağılara düşüremedik.

Yine de üç büyük illerin içinde örnek iliz.

İzmir'in Yarımadası'na son 5 yıldır, özellikle de bu yıl inanılmaz göç var. Çoğunluk İstanbul'dan.

Çeşme'nin nüfusu 1.5 milyonu geçti.

Urla ve Güzelbahçe nüfusunu ikiye katladı.

Kiralar ve konut fiyatları pik yaptı. Adeta işgal altındayız gibi. Bu sonuç nereye gider bilinmez.

Bildiğim tek şey var, önümüzdeki dönemlerde bu bölgelerdeki yatay binalar sökülerek yerine dikey binaların yapılacağı. İzmir'i ve bu ilçeleri yönetenlere bir vatandaş olarak uyarım, sakın ha böyle bir yanlışa girmeyin. Bu bölgeler dikey yapılara müsait değil. Fay hattının ve bataklığın hakim olduğu zeminlerde kurulu. Son yaşadığımız Bayraklı depreminde yaşadıklarımızı hatırlayın. Biz vatandaş olarak bu bölgelerdeki gelişmelerin takipçisiyiz. Sağlıklı kalın.