Bel fıtığı ameliyatından 2 saat sonra taburcu

Beyin Sinir ve Omurga Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Murat Sayın'ın verdiği bilgilere göre, diğer adı "full endoskopik diskektomi" olan tam kapalı bel fıtığı ameliyatı, kapalı ameliyat tekniği olarak geçiyor. Diğer kapalı ameliyat tekniklerinden farklı olarak, tam endoskopik yöntemde fıtığın olduğu bölgeye 5 milimetrelik bir kamera sistemi ile herhangi bir doku hasarı yaratmadan ulaşılıyor ve fıtık, yüksek çözünürlüklü görüntüleme cihazları eşliğinde güvenli olarak çıkartılıyor.

30-60 DAKİKADA TAMAMLANIYOR

Ameliyat normal bir seyir içinde gerçekleşirse 30 ila 60 dakika arasında tamamlanıyor. Nadiren fıtığın yerine yapışıklığına ve durumuna bağlı olarak süre az da olsa uzayabiliyor. Doç Dr. Murat Sayın, tam kapalı bel fıtığı ameliyatı ile ilgili şu bilgileri verdi: "Fıtığın yerine göre lokal, spinal veya genel anestezi uygulanıyor. Lokal anestezi ve spinal anestezide hasta uyanık ve cerrah ile iletişim halinde oluyor. Ameliyat yapılacak bölgenin uyuşturulması yeterli, bu sayede genel anestezi veya spinal anestezi alamayacak kadar ağır kalp hastalarının, solunum problemleri olan astım, KOAH gibi hastaların güvenle ameliyatı mümkün. Genel anestezide operasyonda hastanın bilinci kapalı oluyor. Kronik hastalığı olan ve her gün ilaç alması gereken hastaların kullandığı kalp, şeker, tansiyon ve kan sulandırıcı gibi ilaçlarını kullanabiliyor. Güçlü kan sulandırıcı kullanan hastalara, birkaç gün önce kan sulandırıcı iğne ile değişiklik yapılıp ameliyat günü eski ilaçlara devam ediliyor."

DOKU HASARI OLUŞMUYOR

Tam kapalı bel fıtığı ameliyatında endoskopik olarak 3-5 mm'lik çok küçük bir kesiden giriş yapıldığını söyleyen Sayın, "Özel cihazlarla, anatomik boşluklar arasından ilerleniyor, bu sayede doku hasarı olmuyor. Fıtıklı bölgenin alınması işleminde kanama yok denecek kadar az. Hasta ameliyattan çıktıktan 10 dakika sonra yürütülüyor, 2 saat sonra taburcu ediliyor. Kesi son derece küçük ve operasyon sonrası dikişsiz modern kapatma yöntemi uygulaması olduğu için, izler yok denecek kadar az. Ağrı kesici ihtiyacı da çoğunlukla olmuyor. Ağrı hissedildiği takdirde bildiğimiz klasik ağrı kesiciler kullanılabiliyor" dedi.



5 GÜN SONRA İŞBAŞI

DOÇ. Dr. Murat Sayın, hastalara ameliyat sonrası 5 gün boyunca sakin ve ılımlı bir istirahat dönemi önerdiklerine dikkat çekerek, bu süreç içinde hastaların her türlü kişisel gereksinimlerini kendilerinin karşılayabildiğini ve istedikleri kadar yürüyüş yapabildiklerini, ofis çalışanlarının 5'nci günde, ağır işte çalışanlar ise 1 ay sonra işlerinin başına dönebildiğini söyledi.