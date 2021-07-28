Burun estetiğinde izsiz ameliyat

Ekol Balçova Tıp Merkezi'nden Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Serkan Aslan, burun estetiği ameliyatlarında hem açık hem de kapalı tekniğin kullanılabileceğini söyledi. Açık yöntemde burun alt kısmına kesi yapıldığını belirten Opr. Dr. Aslan, "Kapalı yöntemde kesilerin hepsi içeridedir ve iz olmaz" dedi.

ÇOK TERCİH EDİLİYOR

İzsiz rinoplastide yapılan bütün kesilerin burun deliklerinin içinden yapıldığını belirten Opr. Dr. Aslan, "Bu sayede burun ucunda dikiş izi olmaz. Kapalı burun estetiği günümüzde en fazla tercih edilen ameliyat tekniklerinden birisidir. Kapalı teknik ile burun derisi ve burun içindeki yumuşak dokuların açılmasına gerek kalmaz. Bu sayede cilt ve yumuşak doku çok daha az hasar görür. Burnun iyileşme süreci hızlanır. Burun ucunda hiçbir şekilde yara izi kalmaz" dedi. Opr. Dr. Aslan, "Kapalı teknik rinoplasti genel ya da lokal anestezi altında 1,5 - 2 saat süren bir operasyon ile gerçekleştirilir. Birçok cerrah genel anestezi kullanmayı tercih eder. Ameliyatın ardından rahat nefes alma imkanı sunan silikon ateller kullanılır. Dikişler kendiliğinden kaynar" dedi.

AVANTAJLARI NELER?

■ Kapalı teknik ile burun estetiği sonrası iyileşme süreci çok daha hızlıdır. ■ Teknik açıdan hiçbir damar ve sinir kesilmez, burun ucunda uyuşukluk oluşmaz. ■ Yüzde ödem ve göz çevresinde morluk oluşma riski çok düşüktür. ■ Bir hafta içinde hasta normal hayatına devam edebilir. ■ 6 hafta içinde iyileşme başlar, ortalama 1 yıl içinde iyileşme tamamlanır. ■ Eğer hastanın ikinci ameliyatıysa ve burun ucunda sorun yoksa ya da burun ucundaki tahribat azsa yine kapalı (izsiz) yöntem tercih edilebilir.