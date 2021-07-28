Horlama ve uyku apnesinde doğru tedavi

EKOL Balçova Tıp Merkezi doktorlarından Kulak Burun Boğaz Uzmanı Prof. Dr. Ali Altuntaş horlama ve uyku apnesinin tanı ve tedavisi hakkında bilgiler verdi.

Horlamanın önemli bir sağlık sorunu olduğunu belirten Prof. Dr. Altuntaş, "Horlama ve uyku apnesi pek çok nedenle ortaya çıkabilir. Çocukluk çağında sıklıkla görülen büyümüş bademcik ve geniz eti önemli yer tutar. Erişkinlerde üst hava yolları denen burun ucundan akciğerlere kadar olan bölge ve ağız içi etraflıca araştırmayı gerektirir. Burun içi kıkırdak ve kemik eğriliklerinin dışında burun etlerinin genişlemesi tıkanmaya yol açabilir. Obezite de horlama ve uyku apnesinin oluşmasında önemli faktörlerdir" dedi.

BÜYÜK RAHATLIK SAĞLIYOR

TEDAVİNİN nedene göre yapıldığını belirten Prof. Dr. Altuntaş, "Hafif ve orta derece uyku apnesi olanlar cerrahiden fayda görürler. Burun ucuna yerleştirilen ve burun kanatlarını açan bazı cihazlar etkili olur. Alt çeneyi öne alan veya dilin geriye kaçmasını önleyen ağız içi protezler de kullanılabilir. Cerrahi büyük rahatlık sağlar. Tıkayıcı bölgelerin açılması yumuşak damağın cerrahi tekniklerle yukarı öne çekilmesi ve uzamış küçük dilin kısaltılması, lazer ve radyo frekans uygulamaları, dil kökü cerrahisi veya arkaya yatık gırtlak kıkırdağına kısmi cerrahi müdahaleleri rahatlık sağlar. Ağır uyku apnesi olan hastalarda genellikle CPAP veya BPAP cihazları önerilir. Özellikle obez hastaların iyi bir diyetle zayıflatılması ve cerrahiye hazırlanması sorunu çözmeye yardımcı olur" dedi.