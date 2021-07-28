Kısırlık tedavisinde aşılama yöntemi

ÖZEL Egeumut Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Elif Telciler, kısırlıkta aşılama yöntemi ile ilgili olarak bilgiler verdi. Stresli yaşam koşulları, dengesiz beslenme ve düzensiz cinsel yaşamın, kadın ve erkek kısırlığının oransal olarak giderek artmasına neden olduğunu belirten Op. Dr. Telciler, "Korunmasız bir yıl ilişki sonunda gebe kalmayan çiftler infertilite (kısırlık) teşhisi ile incelemeye alınır. Bu incelemede eşlerin her ikisinin de muayene ve gerekli tetkikleri sonrasında ailenin problem ya da problemleri aydınlatılır. İnfertilite vakalarının yaklaşık yüzde 70'inde eşlerden birine yada ikisine ait geçerli nedenler bulunabilir. Vakaların yaklaşık yüzde 30'u ise nedeni açıklanamayan infertilite adı altında toplanır. Bu grup tedavi konusunda hekimleri oldukça zorlar" dedi.

NE ZAMAN UYGULANIR?

İNFERTİL bir çiftin sorununu belirledikten sonra düzeltilebilecek olan anatomik bozukluklara gereken operasyonlarla müdahale edildiğini söyleyen Op. Dr. Telciler, "Hormonal eksiklikler, sistemik hastalıklar, aşırı kilo ya da aşırı zayıflık gibi faktörler düzeltilir. Yumurtalıkların yeterli sayı ve kalitede yumurta üretmediği durumlarda ilaç tedavisi ile bu durum giderilir" dedi.

AŞILAMA pek çok infertilite durumlarında uygulaması kolay, pratik, nispeten ekonomik ve risksiz bir işlem olduğu için pek çok durumda ilk tercih edilen yöntem olduğunu kaydeden Op. Dr. Telciler, "Sıklıkla düşük sperm sayı veya hareketlilik oranı, açıklanamayan infertilite, servikal mukus problemleri, rahim ağzının anatomik problemleri, sperme karşı antikor varlığı, kadında yumurtlamanın olmaması veya yetersiz olması ve cinsel işlev bozukluklarında tercih edilen bir yöntemdir. Aşılama tedavisine aday olan ailelerde erkeğin sperm tetkikinde yıkama sonrası örnekte en az 1.000.000/ml sperm olması arzu edilir. Daha az sayılarla yapılan aşılamalarda başarı şansı çok düşüktür" dedi. Aşılamanın ideal koşullarda yumurtlamanın sağlandığı gün spermlerin özel yöntemlerle hızlandırılıp, plastik bir kanül aracılığı ile rahmin içine bırakılması yöntemi olduğunu kaydeden Op. Dr. Telciler, "Yöntemin avantajı olabildiğince çok sayıda ve hareketli spermin yeni atılmış ve tüpler tarafından yakalanmış yumurtaya olabildiğince yakın mesafeye bırakılmasıdır" dedi.