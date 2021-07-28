Mucize bebek Lina sağlığına kavuştu

22 Şubat 2021'de 22 haftalık olarak dünyaya gelen Tuğçe ve Mehmet Kanar'ın Lina adını verdikleri kızları, Özel Tınaztepe Galen Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde 140 gün süren tedavinin ardından ailesine kavuştu. 480 gram olarak dünyaya gelen Lina bebek 2 kg 660 gr olarak taburcu oldu.

ÇOK ZOR GÜNLERDİ

ANNE Tuğçe Kanar'da hamilelik sürecinde oluşan rahim ağzı yetmezliğinden dolayı tedavisi sürerken prematüre olarak dünyaya gelen Lina bebek doğumun ardından Özel Tınaztepe Galen Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yenidoğan yoğun bakım ünitesinde süren tedavi sürecinin ardından hiçbir sağlık sorunu olmadan taburcu olan Lina bebek anne ve babasına kavuştu. Çok zor bir süreçten geçtiklerini belirten Tuğçe ve Mehmet Kanar, "Her gün hastaneye geliyorduk. Biliyorduk ki kızımız olumlu enerjimizi hissedecek, hayata daha sıkı bağlanacak. Bize destek olan Özel Tınaztepe Galen Hastanesi'ne, Dr. Burçin İşçan'a, tüm hastane personeline teşekkür ederiz" dedi.

ŞANSLARI VAR

Doğum ağırlığı 500 gramın altında olup, olgunlaşmamış organlara sahip bebeklerin bir kısmının yoğun tıbbi müdahaleler ile yaşamlarını sürdürebildiklerini belirten Yenidoğan Yoğun Bakım Sorumlusu Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Burçin İşcan, "Lina bebeğimizi sağlıkla ailesine kavuşturduğumuz için çok mutluyuz. Akciğerlerde gaz değişiminin sağlandığı keseciklerin ilk görüldüğü ve hayatta kalmanın fizyolojik olgunlaşma anlamında mümkün olduğu 22. gebelik haftası yaşam sınırıdır. Yoğun tıbbi girişimlere rağmen 22 haftalık yaklaşık 10 bebekten 7'si maalesef hayatını kaybediyor. Bu bebeklerin takibinin neonatoloji alanında uzmanlaşmış doktorlar tarafından uygun donanıma sahip merkezlerde yapılması gerekir. Yoğun bakım takibinin yapılacağı hastanede doğumun gerçekleşmesi ve hazırlıkların önceden yapılması bebeklerin yaşam şansını artırır" dedi.