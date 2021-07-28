Sürekli eleştirilen çocukta aşağılık duygusu gelişebilir

OTORİTER ebeveynlerin genel olarak cezalandırıcı, kısıtlayıcı, çocuklarından katı talepleri olan kişiler olarak tarif edilebildiğini kaydeden Klinik Psikolog Ceyda Tunca, "Bu tarz ebeveynliği benimseyen aileler, koydukları kuralların çocukları tarafından sorgulanmadan kabul edilmesini beklerler ve çocuklarına koydukları kuralların sebeblerini ve gerekçelerini açıklama gereği duymazlar. Tek bekledikleri koşulsuz itaattir" diye konuştu.

İHMAL EDİLİRLER

TUNCA, "Ebeveynleri tarafından sürekli eleştirildikleri için aşağılık duygusu geliştirebilir ve saldırgan davranışlarda bulunabilir. Evde çok sakin ve itaat ederken, ailesinden gördüğü olumsuz tutumları, okulda arkadaşlarına yapabilir ve zorba davranışlar sergileyebilir. Tüm bu yapı içinde yetişen çocuk, yetişkin olduğunda temelinde duygusal olarak ihmal edilmiş olarak büyümüş olur. Çünkü sevgi koşullu alınmıştır, anne-babasının koyduğu kurallara uygun davrandığı zaman onaylanmıştır. Sessiz ve problemsizse, anne ve babasına itaat etmiş ise görünür olmuştur. Çocuğun zihninde oluşan fikir; kurallara uymazsam sevilmemdir" dedi. Baskıcı ebeveynler tarafından yetişmişseniz kendinize güven duymakta zorlanıyor olabilirsiniz" diyen Tunca, "İletişim kurmakta zorlanabilir, içe kapanık olabilirsiniz. Yetişkin olduğunda bu otorite ile büyüyen kişiler suçluluk hissetmeye devam eder, duygularının normal olmadığını düşünerek yok saymaya meyilli olurlar" dedi.