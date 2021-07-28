Tıbbi bir zorunluluk yoksa normal doğum tercih edilmeli

Özel İzmir Gazi Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Ayşen Kızılyar, anne adaylarının, bebekleri ve kendileri için hangi doğum şeklini seçmeleri konusunda sorular yönelttiğini belirterek, bebek ve anne açısından tıbbi bir zorunluk yok ise, sağlıklı olanın normal doğum olduğunu söyledi.

KARAR VERİLMELİ

Normal doğum hakkında bilgiler veren Op. Dr. Kızılyar, "Normal doğum, bebeğin doğum kanalından geçerek vajinal yol ile doğmasıdır. Epidural anestezi eklenerek doğum ağrıları azaltılabilir. Ancak epidural anestezi şart değildir. Burada annenin ağrı eşiği çok önemlidir. Buna doğum esnasında gebe ve doktor birlikte de karar verebilir" dedi. Normal doğumun uygun olmadığı durumlarda bebeğin anne karnından ameliyat ile çıkarılmasına sezaryen doğum adı verildiğini belirten Op. Dr. Kızılyar, "Başlıca sezaryen nedenleri arasında bebeğin kilosu ile annenin pelvik kemik yapısının uyumsuz olması, bebeğin kalp atımlarının bozulması, bebeğin pozisyonunun vajinal doğuma uygun olmaması, annenin normal doğum yapmaya engel hastalığının olması ve anne isteğidir" dedi.

BU KONUDA EGITIM ALINABILIR

SEZARYEN oranlarının arttığını belirten Op. Dr. Kızılyar, "Sezaryen her ne kadar bir doğum şekli de olsa, bir ameliyattır. Eğer imkanınız dahilinde ise, doğumun nasıl başladığını ve ilerlediğini, doğum sürecinde neler yapabileceğinizi ve bebeğinizi kucağınıza aldıktan itibaren yaşanacakları anlatan doğum öncesi eğitimler ile bu serüveniniz daha kolaylaşabilir" dedi.