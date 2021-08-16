İnsülin direncinin çözümü zayıflamak

Bel çevresindeki aşırı yağlanmanın, insülin direncini beraberinde getirdiğini belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı Eray Albayrak, kadınlarda 80, erkeklerde 94 cm üzerindeki bel çevresinin, diyabet yatkınlığını artırdığına dikkat çekti. "İnsülin direnci probleminde birinci ve kalıcı çözüm zayıflamak" diyen Albayrak, "Zayıflamayla birlikte hormon seviyeleri düzene girer ve kanda insülin seviyesi normalleşir" uyarısında bulunan Albayrak, "İnsülin direncine sahipseniz, hareketli bir yaşamı benimsemeniz şart. Düzenli fiziksel aktivite ile örneğin her gün 35-45 dakika yürüme alışkanlığı, insülin direncini çabuk kırmaya yardımcı olacaktır. Spor yaparken kaslar ortamda olan şekeri kolayca kullanır. Bundan dolayı fazla insüline ihtiyaç duyulmaz" dedi.



YOĞURT İYİ BİR ARA ÖĞÜN DOĞRU

beslenmenin önemine değinen Albayrak, "Sağlıklı karbonhidratlara öğünlerimizde yeterli ve dengeli yer vermek gerekir. Sağlıklı karbonhidrat dediklerimiz; tam buğday, yulaf, çavdar ekmekleri, kepekli makarna, karabuğday, bulgur, kinoa, kurubaklagilleri önerebilirim. Beyaz un ve beyaz ekmekten uzaklaşmak, insülin direncini kırmak için önem arz etmektedir. Üç saatten daha uzun süre aç kalmamanız; vücudunuza onu aç bırakmayacağınızın garantisini vermeniz, organlarınızın özellikle kan şekerinizi düzenleyen pankreasınızın ve metabolizmanızın iyi çalışmasına destek olacaktır. Sıkı kan şekeri kontrolü için ufak bir meyve ve süt/kefir ya da yoğurt ile yapılan ara öğünler hem kilo vermenize yardımcı olacak hem de sizi insülin direncinden koruyacaktır" açıklamasında bulundu. Omega-3, kalsiyum ve D vitamininin insülin direncine karşı kalkan görevi yaptığına dikkat çeken Eray Albayrak, somon gibi yağlı balıklar, ceviz ve keten tohumunun omega 3'ten zengin besinler olduğunu hatırlatarak şunları söyledi:



KALSİYUMDAN VAZGEÇME

"BU besinleri haftada 2-3 kereden daha az tükettiğinizin farkındaysanız, omega 3 takviyesi almalısınız. İnsülin direncinde total antioksidan kapasitesini artıran Niasin vitamininden zengin besinler-HbA1C'yi (3 aylık kan şekeri ortalaması) düşürür. Bu besinler; balık, yağsız et, kepekli un ürünleri, karaciğer, buğday tohumu, yumurta, kavrulmuş yer fıstığı, kümes hayvanlarının beyaz eti, avokado, hurma, incir ve kuru eriktir. Süt ve süt ürünlerinin tüketimiyle birlikte yeterli kalsiyum alımı, sağlıklı kilo yönetimi adına yardımcı olacak ve insülin değerlerini düzenleyecektir. Kalsiyumdan zengin beslenme karın çevresi yağlanmasını azaltır. Günde 3 porsiyon süt ve süt ürünleri tüketimi önemlidir."

MEYVENİN KENDİSİNİ YEMEK EN FAYDALISI

Albayrak, "Özellikle bitkisel stevia, sükraloz, aspartam gibi tatlandırıcıların kullanımı insülin direncini artırmaz. Beslenmenizde bunlara yer verebilirsiniz. Taze sıkılmış dahi olsa meyve suyu tüketmek kan şekerini hızlı yükseltir. Lif içeriği yüksek besinlerden olan meyvenin yeterli porsiyonda kendisini yemek, insülin direnci ile savaşınızda en yakın dostunuz, unutmamalısınız" dedi.