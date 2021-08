Akademisyenden umut veren proje

EGE Üniversitesi (EÜ) Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Nur Selvi Günel'in yürütücülüğünü yaptığı "Over Kanseri Tedavisinde Dual Terapi:

LPAR İnhibisyonuna Yönelik Polimer İlaç Nanokonjugatının Hazırlanması, In vitro, In vivo ve Ex Vivo Araştırmaları" projesi, TÜBİTAK "1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı" kapsamında desteklenmeye hak kazandı. Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, proje yürütücüsü Doç. Dr. Nur Selvi Günel'i ve proje ekibini makamında ağırlayarak, çalışmalarında başarılar diledi.



ÖLÜMCÜL TÜR

PROJE hakkında bilgi veren Doç. Dr. Günel, "Over kanseri, tüm kadın kanserlerinin yüzde 2,5'ini ve kadın kanseri ilişkili ölümlerin yüzde 5'ini oluşturur. Standart tedavi, sistemik kemoterapiden ve cerrahiden oluşur.

Hastaların çoğu bu tür kombinasyon tedavilerine yanıt olarak remisyon elde ederken, yüzde 70'i platin dirençli bir tümörle nükseder ve bu noktada az sayıda tedavi seçeneği söz konusudur. Over kanseri tedavisinde pek çok strateji denense de hastalığın nüks oranı yüksek, sağ kalım oranı düşüktür.

Bu nedenle, over kanseri terapisinde hedefli terapiler dikkat çekiyor" dedi.