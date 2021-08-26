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Haberler Sağlık Anadolu Cerrahi Ağız ve Diş Sağlığı bölümü hasta kabulüne başladı

Anadolu Cerrahi Ağız ve Diş Sağlığı bölümü hasta kabulüne başladı

Anadolu Cerrahi Ağız ve Diş Sağlığı bölümü hasta kabulüne başladı

26.8.2021

KURULDUĞU günden bugüne her geçen gün büyümeye ve gelişmeye devam eden Anadolu Cerrahi, Ağız ve Diş Sağlığı bölümü ile hasta kabulüne başladı. Anadolu Cerrahi'de alanında uzmanlaşmış ekibi ile diş hekimliği kapsamında yer alan bütün ağız ve diş hastalıklarını, ileri teknoloji, kaliteli ve hasta odaklı hizmet anlayışı ile hizmet vermeye devam ediyor.

BAŞARILI UYGULAMALAR
Anadolu Cerrahi ağız ve diş sağlığı bölümünde implant, kanal tedavisi, protez uygulamaları, bişektomi, çocuk diş hekimliği, ortodonti, diş beyazlatma, zirkonyum kaplama, gülüş tasarımı, estetik diş hekimliği, lamine diş, cerrahi, pembe estetik ve çene botoksu gibi sağlık hizmetleri verilecektir. Ayrıca ağız diş ve çene cerrahisi kapsamındaki tedavilerden diş çekimi ve gömük diş operasyonları başta olmak üzere implantoloji, apse ve kist operasyonları, çene yüz deformiteleri, sinüs lifting işlemleri de başarı ile uygulanıyor.

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