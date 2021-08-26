Beyaz ve estetik gülümseme herkesin hakkı

Diş beyazlatmanın her zaman uzman hekimler tarafından yapılması gerektiğini belirten Diş Hekimi Gülenay Tutar, "Diş beyazlatma işleminde dişin kendi kemik rengi 2-3 ton kadar açılabilmektedir. Hekim tarafından ofis ortamında uygulanan ofis tipi beyazlatma ve hastadan alınan ölçülerle hastanın kendisine verilen şeffaf bir plak sayesinde daha düşük oranlı beyazlatma ajanları içeren jellerle hastanın kendisinin evde uygulayacağı ev tipi beyazlatma olarak 2 şekilde uygulanabilir" dedi. Diş renginden rahatsızlık duyan tüm hastalar için diş beyazlatma tedavisinin uygulanabildiğini belirten Diş Hekimi Gülenay Tutar, " Bununla beraber diş beyazlatma tedavisinin riskli olduğu hasta grupları da bulunmaktadır.

KİMLERE YAPILABİLİR?

Bu tedavi yöntemi diş eti hastalıkları yaşayan hastalarda, hamile veya emziren hastalarda kimyasal madde kullanıldığı için önerilmemektedir. İstenen beyazlığa ulaşılabilmesi için hastanın kendi dişine işlem uygulanması gerekmektedir. Bu yüzden protez, kaplama ve dolgularda diş beyazlatma tedavisi uygulanmamaktadır. Hekim kontrolünde gerçekleştirilen diş beyazlatma tedavisi, dişlere hiçbir zarar vermemektedir" diye konuştu.



NE KADAR KALICIDIR?

Diş beyazlatma işleminin etkili ve uzun süre kalıcı olabilmesi için hekimin tecrübesinin ve kullandığı materyal ile cihazın büyük önem taşıdığını anlatan Tutar, "Buna rağmen bu süre kişiden kişiye değişmekle birlikte, dişlerdeki beyazlık 3 ay ile 3-4 yıl arasında devam ediyor. Çay, kahve ve sigara kullanımı fazla olan kişilerde ömrü daha kısa olmakla birlikte, kullanmayan kişilerde beyazlığın ömrü çok daha uzun olabiliyor" dedi.