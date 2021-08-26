Çarpıntı ve nefes darlığınız varsa dikkat!

Özel Akut Kalp Damar Hastanesi'nde hasta kabulüne başlayan Kardiyoloji Uzmanı Dr. Mustafa Gönençer kalp hastalığının yaygın tipi olarak gözüken, kalbe kan ve oksijen akışı sağlayan damarların daralması ile oluşan koroner arter hastalığı hakkında bilgiler verdi.

BELİRTİLERİ NELERDİR?

Yağlı birikimlerden oluşan plakların ateroskleroza ve bunun da koroner arter hastalığına sebep olduğunu belirten Dr. Mustafa Gönençer, "Daralmış damarlar oksijenden zengin kanın kalp kaslarına akışını yavaşlatır. İstirahatte kan akımı yeterli olsa da egzersiz veya duygusal stres anında akım yetersiz kalıp anjina denilen göğüs ağrısına neden olur. Ateroskleroz, aynı zamanda daralmış koroner damarlarda pıhtı oluşmasına sebebiyet verir. Akımın aniden kesilmesi kalbe belirgin zarar veren kalp krizine neden olur. Yüksek kolesterol seviyeleri, yüksek kan basıncı, şeker hastalığı, ailede erken yaşta kalp hastalığı öyküsü olması, sigara kullanımı, obezite ve hareketsizlik, damar hastalıkları açısından risk faktörlerini oluşturur" dedi. Birçok insanda koroner arter hastalığının en sık neden olduğu şikayet baskı tarzında ağrı oluşması olduğunu belirten Dr. Mustafa Gönençer, "Ailede erken yaşta kalp hastalığı öyküsü olması, sigara kullanımı, obezite ve hareketsizlik, damar hastalıkları açısından risk faktörlerini oluşturur. Bunun haricinde terleme, nefes darlığı, çarpıntı, veya halsizlik gibi şikayetlerde olabilir. Şikayetler egzersiz esnasında olabileceği gibi istirahatle başlayabilir ve beş dakikadan uzun süren şikayetler kalp krizini düşündürmelidir. Kalp damar hastalıklarının teşhisi için EKG, kalp enzimleri, efor testi, ekokardiyografi, koroner anjiyografi ve kalbin bt anjiyografisi kullanılan metodlardır. Tedavide yaşam tarzı değişikliği ve ilaç tedavilerine ek olarak ciddi damar hastalıklarında balon anjiyolasti, stentleme ve by-pass cerrahisi gibi prosüdürler uygulanır" diye konuştu.