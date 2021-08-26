Hangi aşı olursa olsun mutlaka aşı olalım

Ben ve eşim üçüncü doz aşımızı olduk. Üç oğlum ve iki gelinim de ikişer doz aşılarını oldular. Bizim ailece aldığımız karar şu: Sağlık Bakanlığı'nın onayladığı aşı hangi ülkenin olduğuna bakmadan zamanı gelince aşılanmak, çünkü bu illet kovid bulaşıcı ve hayati tehlikesi olan bir hastalık. Aşı onayı ülkemizde uygulanmaya başladığında birçok doktorlarımızla fikir alışverişinde bulunduk. Bu konuyla ilgili birden fazla haber yaptık. Doktorlarımızın bir çoğu hiç tereddütsüz 'Mutlaka aşınızı olun' uyarısında bulundular. İlk aşımı Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Bölümü Klinik Şefi Prof. Dr. Şükran Köse hocamız uyguladı. Kendisine, 'Hangi aşı' diye sorduğumda, 'Karar senin, önemli olan aşılanman' demişti. İlk iki aşımızı Sinovac olarak uygulattık. Üçüncü aşımız ise Biontech olarak vurulduk, sonuç olarak üç aşımızda da hiç bir yan etki veya bir ağrı sızı duymadık. Bizim aşı uygulamamızın en önemli faktörü ailemize ve çevremize bizden bulaşabilecek hastalıkları en aza indirgemek. Çünkü hastalığa yakalanan kişiler zor süreçten geçtiği gibi çevremde onlarca can kaybına şahit olduk.

ÇOK ZOR BİR SÜREÇTİ

Şimdi diyeceksiniz ki, 'Bu yazılanları biz zaten biliyoruz, bilmediğimiz ne var?' Bilmediğiniz şu ki, bu hastalığa yakalanan insanların ne şartlarda tedavi gördüğü, nasıl bir ölüm kalım mücadelesi verdiği. Bakın size kovid hastalığına yakalanmış bir şahsın hastanede yaşadığı süreci kısaca kendi anlatımı ile aktarayım: Evli ve 2 çocuk babasıyım. 4 ay önce sırt ağrısı ve ateş şikayetleriyle gittiğim hastanede Kovid-19 testi pozitif çıktı. İlk etapta evde karantinaya girdim. Durumumun ağırlaşması üzerine hastaneye kaldırıldım. Doktorlar, filmlerde virüsün ciğerlerimi sardığının tespit edildiğini ve yoğun bakım servisine alınmam gerektiğini yakınlarıma söylemişler. Solunum desteğiylelerek 12 gün yoğun bakımda kaldım. Göğüs hastalıkları servisinde 20 gün yattım. Tedavi sürecim 45 günü buldu. Hiç bir sağlık sorunum olmamasına ve kendime iyi bakan biri olmama rağmen Kovid-19'a yakalandım. Yoğun bakımda çok ciddi sıkıntılar yaşadım, aynı odayı paylaştığım diğer hastaların halini görünce ruhi dengem bozuldu. Doktorlardan beni yoğun bakımdan çıkarmalarını istedim ancak doktorlar çıkarsam geri dönüşümün olmayacağını söylediler. Hastaneden çıkacağıma şüphem vardı. Öldüğüm zaman üzerime toprak atıldığı anı bile düşündüm. Vatandaşlarımız bu hastalığı kesinlikle basite almasın, herkes tedbirini alsın. Allah bu hastalığı düşmanımın başına vermesin. Çok tehlikeli ve acı veren bir süreç. Sevdiklerinden uzak kalacakları bir gün bile bir ömür gibi geçecek, unutmasınlar. Bu durumu yaşamamanız için mutlaka günü gelince aşınızı olun fakat yine de aşı olduk diye de tedbiri elden bırakmayın.. Biz gördüklerimizi duyduklarımızı sizlere anlatmaya yazmaya çalıştık. Aşı kararı sizin tercihiniz olabilir, fakat başkalarına verebileceğiniz zararın bedeli bir insan hayatı olabilir.