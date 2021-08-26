Memede ağrısız kitlelere dikkat

Özel İzmir Gazi Hastanesi'nde hasta kabulüne başlayan Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. İbrahim Karagülle, her 8 kadından birisinin hayatının bir bölümünde meme kanseriyle karşılaştığını belirterek, "Meme kanserinden korunmak için; önlenebilir risklerin bilinmesi ve bu riskleri en aza indirmek için gerekli önlemlerin alınması gerekir" dedi.

ERKEN TANI ÇOK ÖNEMLİ

Meme kanserinin erken tanı konduğu ve tedaviler yapıldığında iyileştirilebilen bir hastalık olduğunu söyleyen Op. Dr. Karagülle, "Başlıca tedavi şekli cerrahi olup günümüzde meme koruyucu cerrahi uygulanmakta ve hasta memesini kaybetmeden sağlığına kavuşmaktadır. Cerrahi sonrası radyoterapi ve kemoterapi tedavileri eklenerek başarı yüzde 100'lere ulaşmakta" dedi.

BİR UZMANA DANIŞIN

Meme kanserinin kadınlarda sık görülen kanser tipi olduğunu belirten Op. Dr. Karagülle, "Her 8 kadından biri hayatının bir döneminde meme kanseriyle karşılaşmakta. Meme kanserinde risk faktörlerinde birinci sırada aile öyküsünün olması yer alır. Anne, teyze, kız kardeşlerde meme kanseri saptanmış kadınlarda risk yüksektir. Hiç doğum yapmamış kadınlarda da risk yüksektir. Önlenebilir risk faktörleri de vardır. Bunlar; sigara ve alkol tüketimi, doğum kontrol hapı kullanımı, şişmanlık, menopoz sonrası hormon kullanımı, spor ve egzersizden uzak yaşam biçimi olarak sayılabilir" dedi.

Meme kanserinde sık rastlanan bulgunun memede ağrısız kitle saptanması olduğunu belirten Op. Dr. Karagülle, "Meme başında içeri çökme, meme akıntısı, meme cildinde portakal kabuğu görünümü de bulgular arasında. Tanı yöntemlerinde öncelikle kendi kendini muayene, şüphe halinde hemen bir genel cerrahi uzmanı muayenesi ardından ultrasonografi, mamografi ve gerektiğinde biyopsi uygulanması ile tanı konuluyor" dedi.