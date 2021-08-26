Obezite pandemi haline geldi

Özel Tınaztepe Galen Hastanesi'nden Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mustafa Erol, obezitenin tüm dünyada bir pandemi haline geldiğini belirterek, "Görülmesi gittikçe artan obezite, uygun hastalarda uygulanan obezite cerrahisi ile artık sorun olmaktan çıkıyor" dedi.

TEKNOLOJİ GELİŞİYOR

Obezitenin dünyada sigaradan sonra önlenebilir ölümler arasında 2'nci sırada yer aldığını belirten Op. Dr. Erol, "Obezite bir hastalık. Obezite ameliyatı estetik amaçlı yapılmaz. Karaciğer yağlanması, kalp damar hastalıkları, obezite gibi hastalıkların da tedavisine katkı sağlıyor" dedi. Tüm dünyada nüfusun yaklaşık yüzde 30'unun obez bireylerden oluştuğunu belirten Op. Dr. Erol, "Günümüzde gıdaya, özellikle hazır gıdaya ulaşım çok kolay. İnsanlar artık evde tencere yemeği yapmaz hale geldi. Fast food alışkanlıklarının artması, koronavirüs pandemisi nedeniyle teknoloji kullanımın artması, günlük rutin işlerin bile bilgisayar başında yapılıyor olması obezitenin artmasına sebep oldu" dedi.

YURTDIŞINDAN GELİYORLAR

Son 15 yıldır obezite ameliyatlarının yaygın olarak yapılır hale geldiğini hatırlatan Op. Dr. Erol, "Teknoloji ve sistemler gelişti, doktorların tecrübesi arttı. Eskiden bu ameliyatlar 3-4 saat sürerdi. Şimdi ortalama yarım saatte bitiyor" dedi. Obezite ameliyatlarının risklerinin de oldukça azaldığını belirten Op. Dr. Erol, "Bir safra kesesi ameliyatındaki riskler, obezite ameliyatından daha fazla bile denilebilir. Bu anlamda risklerde oldukça azaldı" dedi. "Almanya, Amerika, İngiltere ve İrlanda başta olmak üzere birçok ülkeden hastalar ülkemizi ve hastanemizi tercih ediyor" diyen Op. Dr. Erol, "Türkiye'de sağlık sisteminin çok gelişmiş olması, tecrübeli hekimlerin olması Türkiye'ye sağlık turizmi ile gelen hasta sayısını artırıyor" diye konuştu.