Vertigo başka bir hastalığın sebebi olabilir

EKOL Balçova Tıp Merkezi Kulak Burun Boğaz Uzmanı Opr. Dr. Haşim Aydın, "Kişinin hareketsiz olmasına rağmen hareket ettiğini, döndüğünü hissetmesi durumunun vertigo olarak adlandırıldığını belirterek, beraberinde sıklıkla bulantı, kusma, dengesizlik, ayakta durmada zorlanma, işitme kaybı, çınlama eşlik edebilir" dedi.

Vertigonun bir hastalıktan ziyade bir belirti olabileceğini kaydeden Opr. Dr. Aydın, hastalıkla ilgili şu bilgileri verdi: ● Santral Vertigo: Merkezi sinir sistemi ile ilgili olan vertigo beyin - beyincik - beyin sapı hastalıklarından kaynaklanır. Bu bölgede meydana gelen kanama, damar tıkanması, MS, tümörler, migren gibi durumlar sebep olur. Nispeten daha nadir rastlanır. ● Periferik Vertigo: İç kulaktaki denge kanallarının bozukluklarında ortaya çıkan baş dönmeleridir. Vertigo sebeplerinin büyük çoğunluğu bu gruptadır. ● Bening Paroksismal Pozisyonel Vertigo: Tüm vertigo nedenleri içerisinde en sık görülen sebeptir. Kanalların içerisinde oluşan kristaller, baş hareketleri ile oluşan sinyallerin anormal biçimde artmasına yol açar. Başımızın hareketi ile baş dönmesi atakları oluşur. Başımızı sabit tuttuğumuzda baş dönmesi biçimde geçer. ● Meniere Hastalığı: Çevremizdeki sesleri işitirken kulak zarına çarparak orta kulak kemikçikleri ile iç kulağa aktarılan sesler iç kulakta var olan sıvıyı dalgalandırır. Bu sıvının arttığı durumlara endolanfatik hidrops denir ve Meniere Hastalığına neden olur. Tedavide beslenme önemlidir. Tuz tüketimi azaltılmalı, alkol, sigara, kola ve benzeri içeceklerden uzak durulmalı, uykusuzluk ve stresten kaçınılmalıdır. ● Vestibüler Nörit: İç kulakta oluşan sinyalleri beynimize taşıyan denge sinirinin etkilendiği durumlarda oluşur. Tedavide yatak istirahati önemlidir.