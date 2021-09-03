Ameliyathanede robot var

Robotlar, yaşamın her alanında olduğu gibi hastane ameliyathanelerinde de yerini aldı. Robot yardımlı laparoskopi ameliyatı olarak tanımlanan bu sistem, alanında lider hastanelerde cerrahların günlük kullanımına girdi. 'Cerrah robot' denilince ilk etapta operasyonu robotun gerçekleştirdiği gibi bir izlenim uyansa da, öyle bir durum söz konusu değil. Cerrah robot, sadece cerrahın kontrolünde ve onun direktifleriyle hareket ediyor.

ROBOTİK CERRAHİ NEDİR?

Robotik cerrahi sistemlerinin dünyadaki tek örneği olan da Vinci, cerrahın hastasına en üst düzeyde kaliteyle şifa sağlamasında bir aracı olarak ön plana çıkıyor. Operasyona başlarken cilde kesi yapılarak bir trokar yardımıyla vücut içerisine bir teleskop yerleştiriliyor. Robotun diğer kolları için de vücutta 8 mm. uzunluğunda üç delik açılıyor. Operasyonu gerçekleştiren doktor, ameliyat masasının uzağında yer alan konsoldan organları 3 boyutlu olarak görüyor. Cerrahın yaptığı küçük el hareketlerini konsolda bulunan fiberoptik kablolar, robotik kollara aktarıyor. Böylece 540 derece dönebilen cerrahi makas, doku ve iğne tutucu gibi enstrümanların istenilen hareketleri yapması sağlanıyor. Bu enstrümanlar sayesinde cerrah, kendi eliyle kolay çalışamayacağı dar alanlarda rahatlıkla çalışabilmektedir.

NORMAL HAYATA DÖNÜŞ

Robot yardımlı cerrahilerde cilt kesileri daha kısa, ameliyat alanları daha küçük ve cerrahi saha üç boyutlu büyütme altında daha hassas çalışmaya uygun hale getirilir. Sonuçta, ameliyat sahasının küçülmesi ve daha kontrollü hale getirilmesiyle olası kan kaybı daha da azalmakta, buna bağlı kan verme oranları düşmekte, cerrahinin kapalı uygulanması nedeniyle enfeksiyon riski minimalize edilmektedir. Kısa cilt kesileri sayesinde daha az ağrı, daha hızlı iyileşme, daha az yara izi, daha iyi kozmetik sonuçlar, daha kısa sürede günlük yaşama dönme, daha az komplikasyonla ve başarılı cerrahiyle sağlanabilmektedir.

HEKİME KONFOR SAĞLIYOR

Robotik cerrahi, cerraha vücut ergonomisine uygun ameliyat olanağı sağlar. Cerrah, robotik kolların hareketlerinin kontrol edildiği konsol olarak isimlendirdiğimiz ünitede oturur ve sistemin vücudun içerisinden 16 kat daha büyük, üç boyuta taşıdığı görüntüyü izleyerek ameliyatı gerçekleştirir. Robotik kolların kesme, ayırma, yakma, dikme gibi işlemleri yapabilmelerini oturduğu yerden parmak ve el bileği hareketleriyle gerçekleştirir. Cerrah, dikkati dağılmadan, fiziksel yorgunluk oluşmadan, en üst düzeyde saha kontrolüyle operasyonu tamamlar.

HANGİ BRANŞLARDA KULLANILIYOR?

AÇIK ameliyattan çok daha kısa sürede iyileşme sağlayan Da Vinci Robotik Cerrahi Sistemleri, Üroloji ve Jinekoloji başta olmak üzere Genel Cerrahi, Kulak Burun Boğaz, Kalp ve Damar Cerrahisi, Göz Cerrahisi ve Pediatrik Cerrahide başarıyla uygulanmaktadır. Üroloji uzmanlık alanında böbrek kanseri tedavisinde, testis kanserleri ve böbreküstü bezi tümörlerinin cerrahi tedavisinde de robot yardımlı cerrahi güncel cerrahi uygulama haline gelmiştir. Genel cerrahi uzmanlık alanında kolon ve rektum kanserlerinin cerrahi tedavisi önde gelmek üzere yaygın kullanımı söz konusu. Jinekolojik kanserlerde rahimin çıkarılması, yumurtalık kanserlerinin tedavisinde kullanılabilir.