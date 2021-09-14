Anti-depresan ile hünnap tüketmeyin

SAĞLIĞA olan pek çok faydasıyla tanınan hünnabın şimdi tam mevsimi. Ancak antidepresan ilaç olan venlafaksini veya diğer serotoninnorepinefrin geri alım inhibitörlerini (SSNRI'ler) alıyorsanız, bu ilaçlarla etkileşime girebileceğinden hünnaptan uzak durmalısınız. Ek olarak, hünnap meyvesinin özünün fenitoin, fenobarbiton ve karbamazepin dahil olmak üzere belirli ilaçların etkilerini güçlendirebileceği bulunmuştur. Bu ilaçlardan herhangi birini alıyorsanız, diyetinize hünnap meyvesi eklemeden önce olası endişelerinizi sağlık uzmanınızla görüşmek, sizin için yararlı olur.

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