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Haberler Sağlık Zeytinyağı ile iltihabı önlemek mümkün

Zeytinyağı ile iltihabı önlemek mümkün

Zeytinyağı ile iltihabı önlemek mümkün

14.9.2021

ŞİFALI etkileri ile bilinen zeytinyağının faydaları son zamanlarda sıklıkla gündeme geliyor. Sağlıklı yağlar kategorisinde yer alan zeytinyağı, hem cilt hem de genel vücut sağlığımız açısından son derece faydalı. Halk arasında sıvı altın adıyla da bilinen bu yağı yemeklerinizde kullanabilir ya da içebilirsiniz. Zeytinyağı içerisindeki fenoller sayesinde antienflamatuar ve antibakteriyel özelliklere sahiptir. Bu sayede vücuttaki bakterilerin çoğalmasını önler. İltihaba neden olan faktörleri ortadan kaldırır. Vücuttaki mevcut iltihabı azaltır.
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