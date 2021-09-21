Alzheimer düşmanı besinler!

Her insanın korkulu rüyası Alzheimer, unutkanlık ile başlayan, zaman içinde bilişsel ve sosyal yeteneklerin kaybolmasına neden olan, sağlıklı beyin dokusunun hasar görmesinden dolayı yaşanan bir beyin hastalığıdır. Alzheimer tedavisi araştırmaları devam eden, önlem alınabilen bir hastalıktır. Alzheimer hastalığına erken müdahalede bulunmak ve önlem almak için beyin fonksiyonlarını destekleyen besinler tüketilmelidir. Sağlıklı zihin gelişimi anne karnında başlayacağı için beslenme düzeninin bir dönemi yoktur. Ömür boyu temiz ve faydalı gıdalar ile beslendiğinizde 60'lı yaşlara geldiğiniz zaman alzheimer riskiniz olmayabilir. İşte Alzheimer'ı önleyen besinler...



ALZHEİMER HASTASI NE YEMEMELİ?

Alzheimer hastaları, hastalık ilerledikçe yemekleri değerlendirme yetisini kaybeder. Bu nedenle çok sıcak yemekleri vermekten kaçının.

● Kabız yapan yiyeceklerden uzak tutun.

● Bolca lifli beslenmesini sağlayın.

● 60 yaş üzerindeki hastaların yüksek karbonhidratlı besinleri tüketmesi önerilmez.

● Daha çok sebze ve meyve ağırlıklı öğünler geçirmesi daha sağlıklı olur.

● Aşırı yağ, karbonhidrat ve tuz içeren besinler alzheimer hastaları için tehlikelidir.

Yeşil çay

FLAVONOİD içeren yeşilçay, hafızayı güçlendirme etkisine sahiptir. Zihinsel gelişimi destekleyeceği için beyin hücreleri korunur ve yaşlılık döneminde alzheimer riski ortadan kalkar. Yeşil çayı gün içinde 2 fincan ölçüde tüketerek sağlığınıza dikkat edebilirsiniz.

Limon

LİMON yüksek oranda C vitamini içerir. Bu sayede antioksidan etkisini beyin hücreleri için de gösterir. Beyin damarlarında zararlı maddelerin birikmesini önleyen limon, birçok alanda kullanılabilir. İçeceklerde, salata sosunda ve içme suyunda limon tüketip genel vücut sağlığınızı koruyabilirsiniz.

Yaban Mersini

HAFIZAYI güçlendirmek için tercih edilen yaban mersini, alzheimer riskini de önleyecek kadar faydalıdır. Antioksidan maddeleri yapısında bulunduran yaban mersini, C vitamini de içererek tam bir beyin koruyucusudur. Hafızayı korumak ve hücre hasarı önlemek yaban mersininden sorulur.

Köri

KÖRİNİN içinde kurkumin maddesi bulunur. Bu madde ise vücudun ihtiyaç duyduğu antioksidanlara sahiptir. Zerdeçal karışımından oluşan köri baharatını, yemeklere ekleyerek beyin hücrelerinin hasar görmesini engelleyebilirsiniz.



Avokado

Cilde ve saçlara iyi gelmesiyle bilinen avokado sinir hücrelerini koruyan bir özelliğe de sahip. E vitaminlerini içeren bu faydalı meyve, beyin hücrelerinin gelişimini desteklemektedir.

Balık ve deniz ürünleri

UZMANLARIN tavsiyelerinde sıkça vurgulanan bir besin de deniz ürünleridir. Deniz ürünlerini tüketen kişilerin hafıza problemi ve alzheimer riski en aza inmektedir. Sağlıklı bir beyin hücresi sistemi için; haftada 2 defa balık tüketmeniz önerilmektedir.



Ispanak

DEMİR eksikliğinin bitkisel tedavisi ıspanak, zihinsel gelişimi destekleyen ve beyin sağlığını iyi şekilde koruyan bir sebzedir aynı zamanda. Beyin fonksiyonlarının daha iyi çalışması için vücudun kan değerini ideal dengeye getirir ve sizi birçok hastalıktan korur.



Havuç suyu

ALZHEİMER hastalığı için günlük beslenmenize havuç suyu eklerseniz, büyük oranda önlem alabilirsiniz. Asitle meyve suyu içmek yerine bir damla zeytinyağı eklenen havuç suyu tüketerek beyin sağlığınızı korumuş olursunuz.



Badem

SAĞLIKLI ara öğünlerin tercihi badem, beyin hücrelerini koruyup alzheimer hastalığını sizden uzak tutar. Bademde bulunan E vitaminleri, dikkat dağınıklığı ve unutkanlığı iyileştirecek kadar etkilidir.

Adaçayı

ALZHEİMER hastalığını önlemek için bitki çayı içmek istediğinizde adaçayı tüm şifalarıyla sizi koruyacak. Asetilkolin maddesini içeren adaçayı, hafıza problemlerini bitkisel yolla tedavi eder. Adaçayını domates içeren besinler ile tüketebilirsiniz. Bitki çayı haliyle de sağlığınızı koruyacaktır.