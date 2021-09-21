Astım ve bronşite çam kozalağı şurubu

Genellikle süs amaçlı kullanılan çam kozalağı insan sağlığı için oldukça faydalı. Özellikle kaynatılıp hazırlanan kozalak şurubunun solunum yolu hastalıklarından olan astıma ve bronşite iyi geldiği söyleniyor. Akciğerlerin temizlenmesine yardımcı olan kozalak şurubu; bağışıklık sistemini de güçlendiriyor.
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