  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Sağlık Astım ve bronşite çam kozalağı şurubu

Astım ve bronşite çam kozalağı şurubu

Astım ve bronşite çam kozalağı şurubu

21.9.2021

Genellikle süs amaçlı kullanılan çam kozalağı insan sağlığı için oldukça faydalı. Özellikle kaynatılıp hazırlanan kozalak şurubunun solunum yolu hastalıklarından olan astıma ve bronşite iyi geldiği söyleniyor. Akciğerlerin temizlenmesine yardımcı olan kozalak şurubu; bağışıklık sistemini de güçlendiriyor.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Astım ve bronşite çam kozalağı şurubu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.