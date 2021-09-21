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Haberler Sağlık Kabızlık ve şişkinlik önleyici yulaf

Kabızlık ve şişkinlik önleyici yulaf

Kabızlık ve şişkinlik önleyici yulaf

21.9.2021

İÇERİSİNDEKİ lif oranı sebebiyle özellikle diyetlerin baş tacı olan yulaf, kabızlık problemi konusunda hayli etkilidir. Suyu daha hızlı emmesi sebebiyle besinlerin bağırsaklardan daha kolay sindirilmesini sağlar. Bununla birlikte kabızlığın yarattığı şişkinlik ve hazımsızlık problemini de giderir. Yulafı ılık suyla yumuşatarak tüketmeniz sindirim açısından daha yararlı olacaktır.
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