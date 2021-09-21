Kanal tedavisinden korkutan 5 yaygın efsane

KANAL tedavisi deyince herkes bir durup düşünür. Bunun nedeninin aslı olmayan söylentiler olduğunu dile getiren Diş Hekimi Pertev Kökdemir, "Dişler ve ağızla ilgili sorunlar asla ihmal edilmemelidir. Çünkü ağız enfeksiyonları tüm vücuda çok kolay bir şekilde ulaşarak daha ciddi genel sağlık sorunlarına yol açabilir" diyerek kanal tedavisi ihtiyacı olan dişlerinde özellikle sıcak hassasiyeti ile kendini belli ettiğini ve bu gibi durumlarda geç kalınmadan bir diş hekimine başvurulmasının daha büyük sorunların önlemi olacağını söyledi. Kökdemir kanal tedavisi ile ilgili yaygın yanlış bilgileri şöye açıkladı... 1)



1)KANAL TEDAVİSİ AĞRILIDIR.

Hayır, neredeyse ağrısızdır. Aslında kanal tedavisi ağrının kaynağı olan enfeksiyonu ortadan kaldırdığı için mevcut ağrı azalır. Teknolojideki gelişmeler ve kullanılan malzemeler kanal tedavisini neredeyse ağrısız hale getirmektedir.



2) KANAL TEDAVİSİ DİŞ KLİNİĞİNE BİRKAÇ ZİYARET GEREKTİRİR.

Birçok insan diş çekimi daha hızlı olduğu için daha iyi olduğunu düşünür. Bu doğru değil. Bir çekim ayrıca birkaç ziyaret ve çok maliyet gerektirecek bir diş implantına ihtiyaç duyacaktır. Dişin durumu, gerekli ziyaret sayısını belirler. Kanal tedavisi normalde 1 ila 3 ziyaret gerektirir.



Pertev Kökdemir



3) KANAL TEDAVİSİ DİŞİ "ÖLDÜRÜR".

Kanal tedavisinde dişin iyileşmesini sağlamak için dişin içini temizlenir ve dezenfekte edilir. Dişin içindeki damar ve sinirler alınır ve diş sıcak ve soğuğu algılayamaz hale gelir. Ancak diş bulunduğu kemik içerisinde canlılığını korumaya ve baskı, travma, çiğneme gibi algıları beyne iletmeye devam eder.



4) KANAL TEDAVİSİ ÇOK BAŞARILI BİR TEDAVİ SEÇENEĞİ DEĞİL.

Alanında uzman hekimler tarafından tedavi edildiğinde kök kanal tedavisi yaklaşık yüzde 90 başarı oranına sahiptir. İyi bir ağız hijyeni ile diş ve çevresindeki diş etleri sağlıklı tutulduğu sürece, kanal tedavisi sonrası diş herhangi bir tedavi veya müdahale olmaksızın ömür boyu ağızda kalabilir.



5) KANAL TEDAVİSİ HASTALIĞA NEDEN OLUR.

Kanal tedavisinin vücudun diğer bölgelerinde hastalıklara neden olduğu bir efsanedir. Bunun geçerli bilimsel bir kanıtı yoktur. Aslında kanal tedavileri, kötü bakterileri ağzın enfekte olan kısmından uzaklaştırır.