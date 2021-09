Sonbahara merhaba derken

KONUK YAZAR HARUN AYGÜN



Yaza elveda derken sonbahara doğru adım adım yaklaşıyoruz, "İlkbahar ve sonbahar gibi bir mevsimi olan bu dünya üzerinde yaşamaya değer ne olursa olsun" demiş yazar ve şair. Yine bir başka şair sonbahar için şöyle der, "Ayların en güzelini bilir, sevenlerin gönüllerine hitap eden tek mevsimdir" Evet her ne olursa olsun pandemiydi, bulaşıydı derken birkaç mevsimin tam anlamıyla tadını yaşamadan geçirdik. Hadi gelin bundan sonra her ne olursa olsun, gelecek sonbahara daha dinamik, inançlı ve tedbirleri elde sıkı sıkıya tutarak girelim. Çünki önümüzde zorlu bir kış var, yüz yüze eğtim süreci var, kendimiz için değilse bile çocuklarımız için her ne gerekiyorsa yapalım.



UYARILARA DİKKAT VERİLMELİ

Geçtiğimiz gün Sağlık Bakanı Fahret- tin Koca, "Tedbirlerle birlikte aşılarımızı da vurularak istikrarlı bir şeklide düşüş sağlamalıyız. Son haftalardaki artışlar bizi ciddi uyarıyor" demişti. Tek çözümün aşı olduğunu söyleyen bilim adamları ve sağlıkçılarımız ısrarla çözümün aşı olduğunu vurguladılar. Son dönemlerde görüşlerini aldığım doktorlardan hemen hemen hepsi aynı şeyi söylediler: Hastaneye gelenlerin ve yoğun bakıma aldığımız hastaların % 95'i ya aşısız ya da tek doz aşı olan hastalar." Yine doktorların söylediği aşı, bu hastalıktan koruyor fakat iyleştirme yapmıyor. Pandeminin başından beri söylenen kural hala önem- li; maske, mesafe, hijyen.



ÇOCUKLARIMIZI DÜŞÜNELİM

Malesef yaz boyunca sokaklarda maskesiz ve mesafe kuralını hiçe sayanların sayısı oldukça fazla idi. Geçtiğimiz hafta yazmıştım, çocuklarımızın sağlığı ve okulların açık kalması için kurallara önce bizlerin uyması gerekiyor. Aksi taktirde çocuklarımıza bu hastalığın yayılması durumunda çok ciddi sağlık sorunları ile karşı karşıya kalabiliriz. Çocuk hastaneleri ve çocuk yoğun bakım üniteleri bölgemiz- de kısıtlı. Kışı zor geçeceğimiz açık ve net. Kurallara uymazsak, özellikle de aşılarımızı tam ve zamanında vurulmazsak işimiz zor. Böyle giderse de kusura bakmayın hiç kimse doktorlara ve sağlık camiasına saldırıda bulunmasın. Tüm zamanımı sağlık camiasının içinde geçiren biri olarak doktorlarımızın ve sağlık çalışanlarının ne denli özverili çalıştıklarını yakınen biliyo- rum. Geç kaldık sayılmaz, yine önceki haftalarda bu köşede yazmıştım, aşısını olmayanların bir takım yerlerden mahrum kalmaları gayet doğal olmalı. Avrupada birçok ülkede aşı karnesi olmayanların toplu alanlara girişi yasaklandı, bu ülkelerde insan hakları yok mu! Bizde hiç vakit kaybetmeden bir takım tedbirleri ve yasakları uygulamaya sokmalıyız.



BİLİM İNSANLARI NE DİYOR

Aşı olmanın önemini vurgulayan bilim insanları, gösteri ve toplantılara, eğlence yerlerine, toplu alıveriş merkezlerine girişlerde tam aşılı olma şartı mutlaka getirilmeli, hatta aşı şartının kapsamı daha da genişletilerek uygulamaya konulmalı görüşündeler. Özellikle kapalı yerlerde aşılı olsalar bile mutlaka maske ve mesafe korunmalı fikri ağır basıyor. Başta Sağlık Bakanı olmak üzere, Bilim Kurulu, profesörler, doktorlar sürekli aynı şeyleri söylüyorlar, pandemi kurallarına sıkı sıkıya uyulması gerektiğinin altını ısrarla çiziyorlar. 'Peki sonuç ne olur' derseniz böyle giderse vaka sayıları ve ölümler artarsa mutlaka kapanma tedbirleri tekrar gözden geçirilecek, umarım kapanmayız. Sonbaharın ve gelecek kışın tüm insanlığa sağlık, huzur getirmesi dileği ile kalın sağlıcakla.

