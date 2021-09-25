Ekol’ün başarısı Alman basınında

Ekol Hastanesi Başhekimi KBB Uzmanı Doç. Dr. Çağlar Çallı ve Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Günhan Güngör’ün gerçekleştirdiği endoskopik yöntem ile burun içinden beyin tümörü ameliyatı haberi Alman basınında yer buldu

Kurulduğu günden bugüne kadar başta İzmir ve bölgesi olmak üzere; Avrupa ve Amerika'dan gelen birçok hastanın da sağlığına yeniden kavuşmasını sağlayan İzmir Ekol Hastanesi elde ettiği başarılarla yerel ve ulusal basında adından sıkça söz ettiriyor. Almanya'nın Post Aktüel gazetesinde yer alan haberde Ekol Hastanesi'nin başarılarından söz ederken, Doç. Dr. Çağlar Çallı ve Opr. Dr. Günhan Güngör'ün birlikte gerçekleştirdiği endoskopik yöntem ile burun içinden beyin tümörü ameliyatına da yer verildi.



YOĞUN İLGİ GÖRÜYOR

Ekol Hastanesi'nde Avrupa ve Amerika'dan gelen birçok hastanın ameliyatı, uzun zamandır başarı ile yapılıyor. Post Aktüel gazetesi KRV Temsilcisi Murat Pehlivan'ın kızı, Doç. Dr. Çağlar Çallı tarafından, burun cerrahisi operasyonu sonrasında, kibar bir görüntü ile birlikte sağlıklı bir buruna kavuştu. Murat Pehlivan haberinde şu ifadelere yer verdi: "Türkiye'nin İzmir şehrinde 2007 yılında Kulak-Burun- Boğaz Tıp Merkezi olarak hizmete açılan ve daha sonra genel hastaneye dönüşerek günümüz itibari ile 17 branşta hizmet veren Ekol Hastanesi adeta Avrupalıların adresi oldu. KBB, göz ameliyatları ve birçok estetik ameliyatlar ile başlayan başarılı operasyonlarına son olarak beyin tümörünün burun deliğinden girilerek alınma işlemini ekleyen ve sağlıkta bir ekol olan Ekol Hastanesi'nde yapılan ameliyatlar dünyanın dört bir yanında olduğu gibi Avrupa'da da oldukça yoğun ilgi görüyor."





BURUN ESTETİĞİNİN ARANAN ADRESİ

Baş - boyun tümörleri, guatr ve tiroid cerrahisi, estetik burun ameliyatları, kulak mikro cerrahisi, bademcik ve geniz eti ameliyatları gibi alanlarda yıllardır başarılı ameliyatlar gerçekleştiren, bu alanda uzmanlaşan Doç. Dr. Çallı, "Tüm branşları hastanemize katarak genel hastaneye dönüşme sürecini tamamladık. Avrupa' dan çok fazla tercih ediliyoruz" dedi.