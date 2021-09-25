Göz içi lensler ile daha iyi görüş

GÖZ içi lensin, katarakt gelişimine bağlı bulanık hal almış olan göz merceğinin yerine ameliyatla yerleştirilen yapay bir lens olduğunu belirten Ekol Hastanesi Göz Kliniği'nden Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Esat Çınar, "Bu lensler, katarakt cerrahisinde oldukça önemli bir yere sahip. Yeni teknolojik gelişmelerle, çok sayıda göz içi lensi veya merceği kullanıma sunuldu. Katarakt cerrahisi sonrası uzak görmenin yanında, yakın görmenin ve astigmatizmanın da düzeltilmesi amaçlanır, bu yeni tür merceklerle mümkün" dedi.





KONFOR SAĞLIYOR

"GÜNÜMÜZDE hastanın astigmatizması düzenli ve korneaya bağlı ise 0,75 D ve üzeri astigmatik bozukluklar, katarakt ameliyatı sırasında torik göz içi mercekleri uygulaması ile düzeltilebilir" diyen Doç. Dr. Çınar, "Pratik kullanımda 6-7 dereceye kadar astigmatta başarılı sonuçlar alınır. Torik lenslerde dikkat edilmesi gereken nokta rotasyon sorunudur ve cerrahinin başarısında oldukça önemlidir. Bu nedenle deneyimli cerrahlar tarafından doğru aksa yerleştirilmesi önemli" dedi. Katarakt ameliyatı ile beraber torik göz içi lenslerin avantajları hakkında bilgiler veren Doç. Dr. Çınar, "Hemen hemen her derecede kırılma kusurunu tedavi edebilme, öngörülebilir sonuçlar, yüksek astigmattan kurtulma, hızlı düzelme, korneada incelme ve doku kaybı olmaması, başarılı bir cerrahiden sonra neredeyse yan etki olmaması, diğer göz ameliyatlarıyla birlikte yapılabilmesi, istenirse geri dönülebilir olmasıdır" dedi. Astigmatlı göz içi lens takılan hastaların katarakt ameliyatının diğer mercek takılan hastalardan farklı olmadığını belirten Doç. Dr. Çınar, "Ameliyat yaklaşık 15 dakika sürer. Ameliyat sonrası gözü dış etmenlerden koruyucu amaçlı birkaç saat kapama yapılabilir. Ameliyat sonrası korucusu damlalar verilir, hasta birinci gün, birinci hafta ve birinci ay kontrollerine çağrılır" dedi.