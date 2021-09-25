Ülkemizde 18-65 yaş arasındaki kişilerin yüzde 23,5'inde ultrason ile nodül varlığı saptandığını belirten Özel İzmir Gazi Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. İbrahim Karagülle, "65 yaş üzeri kişilerde nodül varlığı yüzde 37,5'i bulmakta. Dolayısıyla tiroid nodülü toplumumuzda sık karşılaştığımız bir hastalık grubunu oluşturmakta. Ancak her nodül kanser demek değildir" dedi. Tiroid bezinin nefes borusunun ön kısmında yer alan, vücut metabolizmasını ayarlayan T3 ve T4 hormonlarını salgılayan 25-40 gr ağrılığında bir bez olduğunu söyleyen Op. Dr. İbrahim Karagülle, "Tiroid bezinde yer kaplayan çevresindeki normal tiroid dokusundan kıvam olarak farklı ve ultrason ile sınırları ayırılabilen yumrulara nodül denir. Tüm dünyada tiroid hastalıkları ve nodül oluşumunun ana nedeni gıdalarla alınan iyot eksikliğidir. İyottan fakir beslenenler, yaşadığı yerde yeterli iyot kaynağı olmayan kimseler ve ailesinde tiroid hastalığı olanlar tiroid hastalığı için risk grubundadır. Tiroid nodülleri toplumda en sık rastlanan tiroid hastalığı grubunu oluşturur. Ülkemizde 18-65 yaş arasındaki kişilerin yüzde 23,5'inde ultrason ile nodül varlığı saptanmıştır.65 yaş üzerindeki kişilerde nodül varlığı yüzde 37,5'u bulmaktadır. Dolayısıyla tiroid nodülü toplumumuzda sık karşılaştığımız bir hastalık grubunu oluşturmakta" diye konuştu.



ERKEN TANI VE TEDAVİ ÖNEMLİ

Tüm tiroid nodüllerinin yüze 5'inin kanser olduğunu belirten Op. Dr. Karagülle, "Ülkemizde kadınlarda meme kanserinden sonra en sık rastlanan 2'inci kanser tipi tiroid kanseridir. Tiroid nodüllerinde büyüklük arttıkça kanser eğilimi de artmaktadır. Bu nedenle 1 cm üzerindeki nodüller titizlikle belli periyotlarda takibe alınmalı, gerektiğinde iğne biyopsileri yapılmalı şüphe halinde biyopsiler tekrarlanmalı ve kanser şüphesi halinde vakit kaybetmeden cerrahi tedavi uygulanmalıdır" dedi. Tüm kanserlerde olduğu gibi tiroid kanserleri de erken tanı ve zamanında cerrahi ve ek tedavilerle yüzde 100'lere varan oranda tedavi edildiğini söyleyen Op. Dr. Karagülle, "Bu nedenle bir şişlik farkedildiğinde vakit kaybetmeden bir Genel Cerrahi uzmanına başvurmalı" diye konuştu.

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