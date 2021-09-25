Kalp yetmezliği erken dönemde teşhis edilmeli

Yapılan araştırmalara göre ülkemizde 2 milyonun üzerinde insanın kalp yetmezliği yaşadığını belirten Akut Kalp Damar Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Harun Evrengül, "Kalp yetmezliği sonucu ölüm oranları pek çok kanser hastalığına bağlı ölüm oranlarından daha yüksektir. Bu nedenle kalp yetmezliğini erken dönemde teşhis etmek önemlidir" dedi.



NEFES DARLIĞI

Kalp yetmezliği hastalıklarında, zamanında tanı konulması, hastalığın seyrini yavaşlatmak açısından önemli olduğunu söyleyen Prof. Dr. Evrengül, "Kalp yetmezliği belirtilerinin çoğu, su ve tuz tutulumuna bağlı olarak gerçekleşmektedir. Bunlar; nefes darlığı, kesik kesik nefes alma, göğüs ağrısı ve çarpıntı, bacaklarda ve karında şişlik meydana gelmesi, çabuk yorulma, yüksek yastıkta uyuma ihtiyacı gibi durumlar kalp yetmezliğine işaret eden ancak pek ayırt edici olmayan belirtilerdir" dedi.

TEDAVİDE NELER YAPILIR?

Prof. Dr. Evrengül, "Tedavi ile hastaneye yatış oranlarının azalması, yaşam süresinin uzaması ve ani ölümün önlenmesi amaçlanır. Kalp kasının güçlenip kanın vücuda daha iyi pompalamasını sağlamak amacı ile bazı ilaç tedavileri uygulanır. Bazı durumlarda düzenli ilaç tedavisine rağmen kalp yetmezliği semptomları kötüleşerek cerrahi tedaviler ve tıbbi destek cihazlarına gereksinim olur" diye konuştu.