Ekol Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Özgür Kavak Single Port Laparoskopik Cerrahi ile obezite ameliyatı hakkında bilgiler verdi. Halk arasında kapalı ameliyat olarak da bilinen laparoskopik cerrahinin, hastanın daha çabuk iyileşmesini ve daha az ağrı hissetmesini sağlayan karın bölgesine açılan küçük deliklerden yapılan bir yöntem olduğunu belirten Opr. Dr. Kavak, "Single port cerrahide, karın duvarında tek bir küçük kesi söz konusu olduğundan ameliyat sonrası görülebilen kesi izi olmaz, göbek çukurunda kaybolur. Single portla yapılan cerrahiye izsiz cerrahi de denilir" dedi. ESTETİK DİKİŞ YAPILIR Rutin yapılan laparoskopik tüp mide ameliyatlarında küçük giriş yeri açılarak operasyonun gerçekleştirildiğini söyleyen Opr. Dr. Kavak, "Single port olarak yapılan tüp mide ameliyatında göbek deliğinden bir küçük giriş açılır. Geliştirilmiş özel cihazlar sayesinde tüp mide ameliyatı gerçekleştirilir. Midenin büyüklüğüne göre yüzde 70 - 80 kadarlık kısmı göbek deliğinden çıkartılır. Göbek deliğine atılan estetik dikiş ile operasyon sonlanır. Operasyon sonrasında dren ve idrar sondası takılmaz. Dikiş alımı, pansuman yapılmaz" dedi.



Avantajları neler?

VÜCUT kitle indeksi 35- 45 arasında olan obezite hastalarında uygulanabildiğini söyleyen Ekol Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Özgür Kavak, "Özellikle bayan hastalarda estetik görünüm açısından mükemmel sonuçlar ortaya çıkmaktadır. Yöntemin hastanın hastaneden erken taburcu olması, gündelik hayata dönme süresinin daha kısa olması, karın bölgesinde ameliyat izi kalmaması, hastanın ameliyat sonrası daha az ağrısının olması gibi avantajları vardır" dedi.

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