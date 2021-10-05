A ve C vitamini kaynağı: Keçiboynuzu

KARBONHİDRAT, yağlar ve sodyum açısından zengin keçiboynuzu aynı zamanda A ve C vitamini kaynağıdır. Keçiboynuzu bitkisinin faydalarını sıralayacak olursak; Enerji verir, ishale karşı etkilidir, beyin hücrelerinin yenilenmesine yardımcıdır, soğuk algınlığına karşı koruyucudur, içeriğindeki galik asit ile bağışıklık sistemini güçlendirir, çocuklar başta olmak üzere yetişkinlerde de kemik sağlığını destekler, karaciğer dostudur, kuvvetli bir antioksidan olan keçiboynuzu kalp damar hastalıklarından korunmanıza yardımcıdır, kolestrolü sağlıklı seviyede tutmaya yardımcıdır, sindirim sistemini düzenler.

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