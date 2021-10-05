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Haberler Sağlık Folik asitten zengin besinlerle yorgunluğunuzu giderebilirsiniz

Folik asitten zengin besinlerle yorgunluğunuzu giderebilirsiniz

Folik asitten zengin besinlerle yorgunluğunuzu giderebilirsiniz

5.10.2021

FOLİK asit ya da diğer adıyla folat, bir B vitamini türü. B9 vitamini olarak da adlandırılan folik asitin vücutta çok sayıda görevi var. Folik asit eksikliğinde yorgunluk, saç beyazlaması, ağız yaraları, dilde şişme gibi problemler görülebilir. Folik asitten zengin besinler ise şöyle sıralanabilir: Brokoli, ıspanak gibi yeşil yapraklı sebzeler, brüksel lahanası, bezelye, narenciye, kavun, muz, domates, yumurta, baklagiller, mantar, ciğer, beyaz et, kırmızı et, kabuklu deniz ürünleri.
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