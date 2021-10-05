Sıkı diyetler saçınızı dökebilir

SAÇ dökülmesi önemli bir sağlık sorunu olabiliyor. Dermatolog Doktor Yasemin Erdem Öztürk, bilinçsiz ürün kullanımına da değinerek önemli uyarılarda bulundu. Dr. Öztürk, hızlı kilo kaybı için bilinçsizce yapılan sıkı diyetlerin de saç dökülmesine sebep olabileceğinin altını çizdi. İzmir Kavram Meslek Yüksek Okulu Öğretim Görevlisi Dermatolog Doktor Yasemin Erdem Öztürk, saç dökülmeleri ve saç yıpranmaları hakkında hem bilgilendirmelerde bulundu hem de bilinçsiz ürün kullanımına dikkat çekti.DR. Öztürk, kişilerin saç problemi olduğunda internetten ya da farklı kişilerden alınan duyumlara göre ürünler uygulanıldığından dolayı sorunlar yaşanabileceğini vurgulayarak, "Sağlık Bakanlığından ruhsatı olmayan ürünleri kullanmamak gerek. Su olarak adlandırılan ürünler piyasaya sürülüyor ancak içinde ne olduğunu bilmiyoruz. Değil saça sürmek, belki dokunmak bile zararlı olabilir.BİR hekime başvurmanız, uygun dozda uygun tedaviyi almanız gerekiyor. İlaç uygun olsa bile belirlediğiniz doz size uygun olmayabilir. Ürün arkadaşınıza iyi gelmiştir ama size iyi gelmeyebilir. Size ait yan etkiler ortaya çıkabilir, hiç beklemediğiniz alerjik reaksiyonlar olabilir, saçınızı çıkaracakken orada çeşitli reaksiyonlarla saçınızın hiç çıkmamasına neden olabilir" diye konuştu.