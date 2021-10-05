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Haberler Sağlık Yaşlanmaya karşı kuşkonmaz tüketin

Yaşlanmaya karşı kuşkonmaz tüketin

Yaşlanmaya karşı kuşkonmaz tüketin

5.10.2021

KUŞKONMAZ A, B1, B2 ve C vitaminlerinin yanı sıra protein ve çeşitli mineralleri de içeren zengin bir üründür. Kemik erimesi ve kireçlenmeye karşı etkili olan kuşkonmaz, kalp hastalıkları riskini azaltır, anti-aging özelliği ile yaşlanmaya karşı cildinizi korur. Doğal idrar söktürücü olan kuşkonmaz zengin lif kaynağıdır aynı zamanda. Kuvvetli bir antioksidan olan kuşkonmaz, kansere karşı koruyucudur, vücut sistemlerinizde detox görevi görür. Bağışıklık sistemini güçlendiren kuşkonmaz, bitkisel mineraller açısından zengindir. Ayrıca sindirilemeyen bir karbonhidrat olarak adlandırılan inulin içerir. İnülin alımı, zararlı bakterilerin gelişimini önleyen faydalı bakterilerin sayısını artırır. Zihinsel ve bedensel yorgunluğu gidermeye yardımcıdır.
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