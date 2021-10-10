Akıllı lensler görüş kalitesini artırıyor

KAŞKALOĞLU Göz Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Bilgehan Sezgin Asena, halk arasında 'Akıllı Lens' olarak bilinen trifokal göz içi lenslerin, uzak, orta ve yakın mesafede büyük görüş kolaylığı sağladığını söyledi. Op. Dr. Asena multifokal lenslerin yeni jenerasyonu olan trifokal göz içi lenslerinin özellikle 40 yaşın üzerinde ve yakın görme sorunu yaşayanlarda kullanıldığını dile getirdi. Op. Dr. Asena şu bilgileri verdi: "Trifokal mercekler üç odaklı merceklerdir. Ameliyattan sonra bu kişiler gözlüksüz olarak kitap okuyabilir, bilgisayar kullanabilir. Göz numarası ameliyattan sonra stabilleşir. Ameliyat ortalama 8-10 dakika sürer ve lokal anestezi altında yapılır, dikişsizdir. Akıllı lens ameliyatı sonrası hastanede kalmanıza gerek yoktur. Ameliyattan hemen sonra kendinizi rahat hissettiğinizde evinize gidebilirsiniz. Bazı durumlarda iki göz aynı gün yapılabilir. İyileşme hızlıdır hemen normal hayatınıza dönebilirsiniz."

ÖNCÜ HASTANE

HER hasta için doğru tanı ve tedaviyle birlikte başarılı sonuçlar alınabildiğini ifade eden Op.Dr. Asena, "Trifokal lensler tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de başarıyla kullanılıyor. Kaşkaloğlu Göz Hastanesi olarak ülkemizde bu uygulamaya öncülük yapan hastanelerden biriyiz. Yıllardır edindiğimiz deneyimle birlikte bu konuda yurtdışında da sempozyumlarda sunumlar yapıyoruz. Mercek değişim ve katarakt ameliyatlarında uygulanan trifokal lens operasyonu yaklaşık 10 dakika sürüyor. Hasta ertesi gün normal yaşantısına dönebiliyor" dedi.