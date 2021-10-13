Antep fıstığı akciğerlerdeki iltihabı temizliyor

ANTEP fıstığı, fosfor mineralleri, potasyum, A grubu vitaminler, B grubu vitaminler, yağ ve protein açısından çok zengin bir meyvedir.

MİDE DOSTU

ANTEP fıstığının vücudumuza olan faydalarından bazıları şunlardır: Akciğerlerdeki iltihabı temizler, kandaki kötü kolesterolü (LDL) düşürür, mide zarını korur, mide oluşan asit oranını dengeler, sindirim sistemini rahatlatır, kan basıncını da düşürerek inme, felç ve yüksek tansiyon riskini azaltır, kalbi korur, hazımsızlık ve şişkinlik riskini azaltır, enerji verir, zihni kuvvetlendirir, yorgunluğu giderir, hücreleri yeniler, bağışıklık sistemini güçlendirir, böbrek ve mesanede oluşan kumların dökülmesini sağlar.