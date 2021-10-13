  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Sağlık Antep fıstığı akciğerlerdeki iltihabı temizliyor

Antep fıstığı akciğerlerdeki iltihabı temizliyor

Antep fıstığı akciğerlerdeki iltihabı temizliyor

13.10.2021

ANTEP fıstığı, fosfor mineralleri, potasyum, A grubu vitaminler, B grubu vitaminler, yağ ve protein açısından çok zengin bir meyvedir.

MİDE DOSTU
ANTEP fıstığının vücudumuza olan faydalarından bazıları şunlardır: Akciğerlerdeki iltihabı temizler, kandaki kötü kolesterolü (LDL) düşürür, mide zarını korur, mide oluşan asit oranını dengeler, sindirim sistemini rahatlatır, kan basıncını da düşürerek inme, felç ve yüksek tansiyon riskini azaltır, kalbi korur, hazımsızlık ve şişkinlik riskini azaltır, enerji verir, zihni kuvvetlendirir, yorgunluğu giderir, hücreleri yeniler, bağışıklık sistemini güçlendirir, böbrek ve mesanede oluşan kumların dökülmesini sağlar.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Antep fıstığı akciğerlerdeki iltihabı temizliyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.