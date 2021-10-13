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Haberler Sağlık Eşsiz nemlendirici: Badem yağı

Eşsiz nemlendirici: Badem yağı

Eşsiz nemlendirici: Badem yağı

13.10.2021

BADEM yağı, özellikle cilt bakımında oldukça faydalı ve yaygın bir kullanıma sahiptir. Cildi pürüzsüzleştiren ve yatıştıran çok işlevli bir üründür.

VİTAMİN ZENGİNİ
BELKİ de birçok kozmetik firması badem yağının bu özelliğinden dolayı ürünlerine bu maddeyi katmaktadır. Saç, kaş, kirpik bakımında da badem yağının son derece olumlu etkileri bulunur. A, B1, B2, B6 ve E vitamini bakımından tüm cilt tipleri için nemlendirici etkisi olan badem yağı; aynı zamanda çinko, magnezyum ve kalsiyum yönünden de oldukça zengin nemlendirici bir güç kaynağıdır.

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