Burun estetiği öncesi simülasyonla memnuniyet arttı

KULAK Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. İbrahim Korhan, burun estetiği (Rinoplasti) operasyonları öncesinde gerçekleştirilen simülasyonla, hastaların operasyon sonrasında kavuşacağı burunun en yakın halini görebildiğini söyledi.

ESTETİK VE FONKSİYONEL

AÇIK veya kapalı burun operasyonlarında, hastanın beklentisi ve talebine en yakın formdaki burnu ekran karşısında hastayla birlikte tasarladıklarını dile getiren Op. Dr. İbrahim Korhan, böylece memnuniyeti de artırdıklarını ifade etti. Burun estetiği olmak isteyen hastaların istediği şekildeki burnun yapılmasının her zaman mümkün olmadığına da dikkat çeken Op. Dr. Korhan, "Önemli olan hem estetik hem de fonksiyonel bir burun yapısına kavuşmaktır. Bazıları getirdiği Instagram fotoğrafıyla aynı burnu yaptırmak istiyor. Halbuki herkesin yüz yapısı farklı. Birine yakışan burun şekli diğerine uygun olmayabilir. Operasyon öncesi hasta ile gerçekleştirdiğimiz burun simülasyonuyla burnun ameliyat sonrasındaki en yakın halini gösterme imkanı sunuyoruz. Burnun simülasyonla elde etiğimiz hali operasyon esnasında da bana yol gösteriyor" dedi.