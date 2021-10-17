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Haberler Sağlık Grip bu yıl korkutuyor

Grip bu yıl korkutuyor

Grip bu yıl korkutuyor

17.10.2021

SAĞLIK Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz birkaç yıldır görülmeyen ve nezleye neden olan virüs enfeksiyonlarının tekrar sahnede olduğunu vurgulayarak, "Bu yıl nezleye yol açan Rinovirüs gibi diğer solunum yolu virüslerini çok daha erken dönemde görmeye başladık. Grip geçen yıl dünyadan yok olmuştu. Ama önlemlerin gevşetilmesiyle beraber bu yıl veya önümüzdeki sezon grip salgınları da dönebilir. En büyük kaygımız bu. Çünkü yeni çıkacak grip virüsüne karşı toplum bağışıklığı çok daha zayıf olacak. Özellikle risk grubundakiler mutlaka grip aşılarını yaptırmalı. Grip ve Kovid aşısını aynı anda dahi olabilirler. Hiç olumsuz etkileşimi yok" dedi
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