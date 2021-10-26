Saç tasarım uzmanı Veysel Yavuz, kadınların bitkilerden elde edilen tüm yağların saçlar için faydalı olduğuna inandığını, ancak bunun yanlış olduğunu söyledi: "Kadınlar, her yağla saç bakımı yapabileceklerini düşünüyor. Fakat her bitkisel yağ her saça iyi gelmez. Kullanılacak yağı saçın yapısına göre seçmek gerekir. Yanlış seçim, saçın daha da kurumasına yol açabilir ya da saç köklerine zarar vererek saçı daha yağlı hale getirebilir. Hatta dökülmeye bile neden olabilir. O nedenle öncesinde mutlaka bir saç uzmanına danışılmalıdır."
KOZMETİK ÜRÜN ALIRKEN
Veysel Yavuz, kozmetik bakım ürünlerinin de dikkatli seçilmesi gerektiği konusunda uyardı: "Saçın yapısına uygun olmayan kozmetik bakım ürünleri de zarar getirir. Bu ürünlerden fayda sağlamak için önce saça uygun olup olmadığının tespit edilmesi, ardından doğru şekilde uygulanmaları gerekir."
KOZMETİK ÜRÜN ALIRKEN
Veysel Yavuz, kozmetik bakım ürünlerinin de dikkatli seçilmesi gerektiği konusunda uyardı: "Saçın yapısına uygun olmayan kozmetik bakım ürünleri de zarar getirir. Bu ürünlerden fayda sağlamak için önce saça uygun olup olmadığının tespit edilmesi, ardından doğru şekilde uygulanmaları gerekir."
Veysel Yavuz: Bitkisel yağlar da dökülmeye yol açabilir haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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