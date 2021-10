Veysel Yavuz: Bitkisel yağlar da dökülmeye yol açabilir

Saç tasarım uzmanı Veysel Yavuz, her bitkisel yağ ve kozmetik bakım ürününün saça iyi gelmeyebileceğini söyledi: “Faydadan çok zarar görebilirsiniz. Saçınıza yağ kullanmadan önce bir saç uzmanına danışın.”

Saç tasarım uzmanı Veysel Yavuz, kadınların bitkilerden elde edilen tüm yağların saçlar için faydalı olduğuna inandığını, ancak bunun yanlış olduğunu söyledi: "Kadınlar, her yağla saç bakımı yapabileceklerini düşünüyor. Fakat her bitkisel yağ her saça iyi gelmez. Kullanılacak yağı saçın yapısına göre seçmek gerekir. Yanlış seçim, saçın daha da kurumasına yol açabilir ya da saç köklerine zarar vererek saçı daha yağlı hale getirebilir. Hatta dökülmeye bile neden olabilir. O nedenle öncesinde mutlaka bir saç uzmanına danışılmalıdır."



KOZMETİK ÜRÜN ALIRKEN

Veysel Yavuz, kozmetik bakım ürünlerinin de dikkatli seçilmesi gerektiği konusunda uyardı: "Saçın yapısına uygun olmayan kozmetik bakım ürünleri de zarar getirir. Bu ürünlerden fayda sağlamak için önce saça uygun olup olmadığının tespit edilmesi, ardından doğru şekilde uygulanmaları gerekir."