Akıllı mercek ameliyatında hekim tecrübesi çok önemli

Ekol Hastanesi Göz Kliniği'nden Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Esat Çınar, akıllı mercek ameliyatları hakkında merak edilen soruları yanıtladı. ■ Akıllı mercek ameliyatı kimlere önerilir? Katarakt nedeniyle görmesi bozulan hastalarda yapılacak ameliyat ile göz içine yapay bir mercek koymak ameliyatın doğal bir parçası ve zorunludur. Katarakt ameliyatı olacak ise hastayı tüm mesafelerde gözlükten kurtarma amaçlı akıllı mercek denilen mercek yerleştirilebilir.

EN UYGUN GRUP

Akıllı merceğin en uygun hasta grubunu kataraktı bulunan ve ameliyat olması gereken hasta grubu oluşturur. Bir diğer ideal hasta grubu yakın ve uzakta ayrı gözlük kullanan ve kataraktı olmayan hastalardır. Bu tür hastalar akıllı mercek veya lens için ideal hastalardır. Uzakta gözlük kullanmayan ama yakında da gözlük kullanmak istemeyen hastalar yine akıllı mercek önerebileceğimiz hasta grubuna girer. Nadiren gözlük numarası lazer ile düzelemeyecek kadar yüksek olan hastalarda durumları uygunsa ameliyat önerilebilir. ■ Kimlere önerilmez? Akıllı mercek ameliyatından maksimum yararlanabilmek için kornea ve retina tabakalarında herhangi bir hastalığın bulunmaması gerekir. Korneasında eski bir yaralanmaya ait iz bulunan ve görmeyi bozan bir durum söz konusu olduğunda ya da, göz tansiyonu yüksek ise yine akıllı mercek ameliyatı iyi bir seçenek olmayabilir. ■ Teknik lazer ile yapılabilir mi? Akıllı mercek ve katarakt ameliyatında son yıllarda önemli bir gelişme de lazerin kullanımıdır. Lazer kullanımı cerrahiyi daha güvenilir, emniyetli yapmakla beraber aynı zamanda ameliyat süresini kısaltmış olur. ■ Uygulamada hekimin deneyimi önemli midir? Akıllı mercek ameliyatında her meslekte olduğu gibi tecrübe ve deneyim son derece önemlidir. Ameliyat öncesi tetkiklerin doğru yorumlanması da mesleki tecrübe ile doğrudan ilişkilidir. Mutlu bir hasta için ameliyat öncesi iyi bir değerlendirme ameliyatta cerrahi tecrübe ve yetenek ameliyat sonrasında başarılı bir takip başarının anahtarıdır.

HASTA AĞRI DUYMAZ

"AKILLI mercek ameliyatı nasıl yapılır" diye sorduğumuz Doç. Dr. Esat Çınar, "Akıllı mercek ameliyatı klasik bir katarakt cerrahisinden farklı değildir. Herhangi bir dikiş kullanılmaz ve kanama olan bir ameliyat değildir. Ameliyat damla ile göz uyuşturularak yapılır. Ameliyat anında veya sonrasında herhangi bir ağrı olmaz. Ameliyat sonrasında gözün kapatılması gerekmez, genellikle bir kaç saat koruma amaçlı plastik şeffaf bir koruyucu geçici olarak takılabilir" dedi.