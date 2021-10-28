Ameliyat öncesi mutlaka yüz analizi yaptırın

KULAK Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Bahattin Mercan, burun estetiğiyle ilgili merak edilenleri açıkladı. Mercan, estetik operasyon geçiren kişilerde pozitif gelişmeler yaşandığını belirterek, "Bireylerin yaşam kalitesinde ve özgüveninde anlamlı artış olduğu birçok çalışmada gözlemlenmiştir. Ameliyat öncesi yüz analizinin özenli yapılması ve hekiminizle ayrıntılı bilgi alışverişinde bulunulmasını öneririz" diye konuştu.

POZİTİF ETKİSİ VAR

Özel Efes Kulak Burun Boğaz Tıp Merkezi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Bahattin Mercan, son yıllarda hem erkeklerin hem de kadınların en sık tercih ettikleri operasyon olan burun estetiği hakkında merak edilenleri açıkladı. Başarılı bir burun estetiğinin kişilerde özgüven başta olmak üzere birçok pozitif etkisi olduğunu aktaran Mercan, "Rinoplasti adaylarının en sık şikayeti büyük bir buruna sahip olmalarıdır. Büyük bir burun yüzün geri kalan kısmına ilgiyi azaltmakta ve sadece burun ön plana çıkmaktadır. Bazı kalın ciltli geçirilmiş burun cerrahisi ve bazı ek sistemik hastalık dışında çoğu adaylar Redüksiyon (Revizyon) Rinoplastiye uygundur. Redüksiyon Rinoplasti uygulanan bireylerin yaşam kalitesinde ve özgüveninde anlamlı artış olduğu birçok çalışmada gözlemlenmiştir" diye konuştu.

SOSYAL MEDYA, TALEBI ARTIRDI

SOSYAL medya kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte burun estetiğine olan talebin arttığını ifade eden Op. Dr. Bahattin Mercan, "Sosyal medyanın yaygın kullanımıyla özçekimler de artmış fakat telefon kameralarının yüz oranlarını distorsiyona uğratması nedeniyle genellikle burunlar olduğunda büyükmüş izlenimi vermeye başlamıştır. Bu nedenle ameliyat öncesi yüz analizinin özenli yapılması ve hekiminizle ayrıntılı bilgi alışverişinde bulunulmasını öneririz. Redüksiyon Rinoplasti ile burun destek yapılarının küçülterek bu sorun çözülebilir. Redüksiyon Rinoplasti planlamasında bilgisayar programlarından yararlanılmasını mutlaka öneriyoruz" açıklamasında bulundu.